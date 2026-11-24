Tại Lăng Ông Nam Hải (ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang), Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông vừa phối hợp với Ban Quý tế Đình Thần Nam Hải trang trọng tổ chức Lễ thỉnh sắc Thần hoàng và Bà Cố chủ, Lễ an vị cùng Lễ cầu an. Đây là chuỗi nghi thức mở đầu mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, chính thức khởi động cho Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026.

Lễ hội năm nay mang dấu ấn đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm Lăng Ông Nam Hải được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, đồng thời thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Xuất phát từ Lăng Ông Nam Hải, đoàn thỉnh sắc đã diễu hành qua các cung đường trên đảo Lại Sơn để tiến về Miếu Bà Cố chủ và Đình Thần Lại Sơn. Trong bầu không khí trang nghiêm và thành kính, đông đảo người dân bản địa cùng du khách thập phương đã tập trung hai bên đường đón đoàn, thể hiện sự gắn bó máu thịt và ý thức gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương.

Đoàn thỉnh sắc khởi hành từ Lăng Ông Nam Hải qua các cung đường đảo Lại Sơn trong không khí trang nghiêm và thành kính

Ngay sau khi hoàn tất nghi thức tỉnh sắc tại Đình Thần Lại Sơn, đoàn rước trở về Lăng Ông Nam Hải để thực hiện Lễ an vị và Lễ cầu an. Những nghi lễ truyền thống này không chỉ là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, dựng xây và bảo vệ vùng đất, vùng biển quê hương, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn trong cộng đồng ngư dân miền biển.

Nghi thức truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng

Theo chương trình, vào sáng ngày 24/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch), lễ hội sẽ bước vào phần nghi lễ trọng tâm với Lễ Dâng hương và nghi thức Nghinh Thần Nam Hải trên biển. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc trưng, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa biển bội thu và cầu chúc cho bà con ngư dân luôn thuận buồm xuôi gió trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển.