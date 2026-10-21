Kiểm soát lạm phát, ổn định giá hàng hóa cuối năm | Vươn Khơi - Ngày 21/10/2026

Kiểm soát lạm phát, ổn định giá hàng hóa cuối năm

Nhu cầu tiêu dùng, mua sắm thường tăng vào những tháng cuối năm, tạo áp lực đối với công tác quản lý, điều hành giá. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Hoạt động mua bán tại hệ thống siêu thị được bảo đảm nguồn cung dồi dào, giữ ổn định mặt bằng giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm

Trọn vẹn hạnh phúc trong lễ cưới tập thể

Ngày cưới là cột mốc đáng nhớ của mỗi đôi lứa, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tổ chức một lễ cưới như mong muốn. Với 52 cặp đôi tham gia Lễ cưới tập thể năm 2026, niềm vui càng đặc biệt hơn khi những mong ước còn dang dở được sẻ chia, để mỗi người có thêm một kỷ niệm đẹp trên hành trình xây dựng hạnh phúc gia đình.

52 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn rạng rỡ hạnh phúc trong ngày tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026

Viết liễn - Nét đẹp nối dài truyền thống

Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia Nhà Lớn Long Sơn, xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh không chỉ nổi tiếng với quần thể kiến trúc độc nhất vô nhị, kết hợp tinh hoa Nho Giáo, Phật Giáo, Lão Giáo, mà nơi đây còn có 1 di sản Hán Nôm đồ sộ thể hiện qua các liễn- tức câu đối.

Các nghệ nhân thực hiện nghi thức viết liễn câu đối đỏ bằng chữ Hán Nôm, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống tại Di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia Nhà Lớn Long Sơn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 21/10/2026.