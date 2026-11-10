Gian hàng 0 đồng phục vụ 500 hộ gia đình ở Tân Hải

Với 12 gian hàng, chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" phục vụ 500 hộ dân thuộc 9 khu phố của phường Tân Hải. Người dân sử dụng "Phiếu 0 đồng" được phát trước để lựa chọn và nhận các mặt hàng thiết yếu.

Gian hàng 0 đồng trao nhu yếu phẩm

Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hải tổ chức, với sự tham gia của đại diện các khu phố, tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo và các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Tại chương trình, 12 gian hàng được bố trí theo từng nhóm mặt hàng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt.

Các gian hàng được bố trí theo nhóm nhu yếu phẩm, phục vụ 500 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 khu phố trên địa bàn phường Tân Hải

Các hộ dân mang theo "Phiếu 0 đồng" được phát trước đó để đổi lấy những phần quà gồm gạo, mì, hủ tiếu, trứng, muối, đường và các nhu yếu phẩm khác.

Có mặt tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngà bày tỏ niềm vui khi được nhận nhiều mặt hàng thiết thực, giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt.

Người dân nhận các mặt hàng thiết yếu tại chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" ở phường Tân Hải, TP. Hồ Chí Minh

Cùng chung cảm xúc, bà Đặng Thị Kim Dung gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ những hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Gian hàng 0 đồng kết nối cộng đồng

Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, chương trình còn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Lê Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hải cho biết, chương trình được tổ chức nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời tạo cầu nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo và những lực lượng tham gia hỗ trợ cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí và hàng hóa phục vụ chương trình được huy động từ sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm và nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của phường Tân Hải.

Chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hải tổ chức, hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Thông qua hình thức trao tặng bằng "Phiếu 0 đồng", chương trình giúp các hộ dân chủ động lựa chọn những mặt hàng cần thiết, đồng thời đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động là một trong những hình thức chăm lo đời sống người dân trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng tại phường Tân Hải.