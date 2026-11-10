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Thể thao

Giải Quần vợt WTA: Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula, Claire Liu giành chức vô địch Hong Kong Open

THIÊN BÌNH, BẢO QUYÊN
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Tại giải quần vợt WTA Finals diễn ra ở Indian Wells (bang California, Mỹ), hạt giống số 4 Coco Gauff đã có khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng 2-1 trước đồng hương Jessica Pegula. Đồng thời, hai giải đấu thuộc hệ thống WTA Tour diễn ra tại châu Á đã tìm ra hai nhà vô địch.

Coco Gauff chiến thắng Jessica Pegula sau ba set đấu tại WTA Finals  

Trận đấu mở màn vòng bảng WTA Finals diễn ra vào Chủ nhật, ngày 8/11 (theo giờ địa phương). Tâm điểm của bảng 1 là trận đấu giữa hạt giống số 4 Coco Gauff và hạt giống số 5 Jessica Pegula. Kết quả chung cuộc, Gauff giành chiến thắng với tỷ số các set là 6-4, 6-7 (5) và 6-2.

Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula tại WTA Finals - Ảnh 1.

Hạt giống số 4 Coco Gauff vượt qua Jessica Pegula sau 3 set đấu tại bảng 1 WTA Finals (Ảnh: WTA)

Trong suốt trận đấu, Gauff đã cứu thành công 7 trên 11 nguy cơ mất điểm bẻ giao bóng (break point), đồng thời tận dụng được 7 trong số 16 cơ hội giành game giao bóng của đối thủ. Ở game thứ 12 của set 2, Pegula đã cứu được điểm kết thúc trận đấu, đưa set đấu vào loạt tie-break và gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, bước vào set 3, Gauff nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3-0 và khép lại trận đấu với tỷ số 6-2.

Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula tại WTA Finals - Ảnh 2.

Coco Gauff khép lại trận đấu với tỷ số 6-2 (Ảnh: Getty Images)

Kết quả của các cặp đấu còn lại tại WTA Finals

Chiến thắng ngày ra quân giúp Coco Gauff chiếm ưu thế tại bảng 1. Ở giải đấu năm nay, tay vợt người Mỹ trở thành hạt giống cao nhất của bảng đấu này sau khi tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina (Kazakhstan) rút lui vì bị bệnh do nhiễm virus.

Trong trận đấu còn lại của bảng 1, tay vợt Marta Kostyuk (Ukraine) đã thua hạt giống số 8 người Cộng hòa Séc Linda Noskova sau hai set với tỷ số 2-6, 4-6. Ở trận này, Noskova đã tận dụng thành công cả 4 cơ hội giành break point.

Bên cạnh đó, bảng 2 của sự kiện đã khép lại mùa giải quy tụ bốn tay vợt gồm: Aryna Sabalenka (Belarus), Mirra Andreeva (Nga), Elina Svitolina (Ukraine) và Karolina Muchova (Cộng hòa Czech).

Hai nhà vô địch tại Hong Kong Open và Chennai Open

Bên cạnh giải đấu diễn ra tại Mỹ, hai giải đấu thuộc hệ thống WTA Tour diễn ra tại châu Á đã tìm ra hai nhà vô địch.

Tại chung kết giải Hong Kong Open, tay vợt 26 tuổi người Mỹ Claire Liu đã đạt danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp sau khi vượt qua hạt giống số 2 người Philippines Alexandra Eala với tỷ số 6-3, 6-0 chỉ sau 93 phút.

Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula tại WTA Finals - Ảnh 3.

Claire Liu đã đạt danh hiệu WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters)

Ở set 1, bước ngoặt diễn ra ở game thứ 7, khi tỷ số là 4-3 và nghiêng về Liu. Eala để mất game giao bóng, tạo điều kiện cho đối thủ người Mỹ thắng liền 3 game và khép lại set mở màn. Sang set 2, Liu đã thắng 9 game liên tiếp và giành chức vô địch giải Hong Kong Open.

Dù thua cuộc, tay vợt 21 tuổi người Philippines Alexandra Eala vẫn vươn lên vị trí thứ 15 thế giới khi bảng xếp hạng mới được công bố. Trước đó, Eala từng giành danh hiệu đầu tay tại giải đấu ở Washington D.C. vào tháng 8.

Tại giải Chennai Open (Ấn Độ), trận chung kết buộc phải dời từ Chủ nhật sang sáng thứ Hai do chất lượng không khí không đảm bảo. 

Coco Gauff đánh bại Jessica Pegula tại WTA Finals - Ảnh 4.

Tay vợt người Ba Lan Magda Linette giành chức vô địch Chennai Open 2026 (Ảnh: Getty Images)

Hạt giống số 3 người Ba Lan Magda Linette đã lội ngược dòng, đánh bại hạt giống số 1 người Indonesia Janice Tjen với tỷ số 5-7, 6-1, 6-4. Linette đã cứu thành công 11 trên 13 break point và mang về danh hiệu WTA thứ tư trong sự nghiệp. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của cô kể từ giải Prague Open 2024. 

Nguồn tin: Reuters

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