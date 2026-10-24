Từ rác thải nhựa đến những sản phẩm bền vững | Tập 17 Cùng HTV hành động xanh

Ô nhiễm nhựa ngày càng trở thành thách thức lớn, việc thay đổi cách sử dụng tài nguyên và kéo dài vòng đời vật liệu là yêu cầu cấp thiết. Tập 17 Cùng HTV hành động xanh giới thiệu những cá nhân, doanh nghiệp đang biến ý tưởng phát triển bền vững thành các giải pháp thiết thực.

Nhân vật đầu tiên là Jonathan Trouillon, nhà thiết kế chiếu sáng người Pháp gốc Việt, lựa chọn trở về Việt Nam khởi nghiệp. Với anh, thiết kế chiếu sáng không chỉ tạo nên vẻ đẹp cho công trình mà còn phải tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm ánh sáng và phù hợp với đặc điểm văn hóa, đời sống cộng đồng. Anh cũng tận dụng nhựa tái chế, tre, gỗ và gốm để chế tác đèn trang trí thủ công.

Theo anhJonathan, thách thức lớn trong quá trình tái chế nhựa là tìm đúng loại vật liệu và chuẩn bị nguyên liệu. Khi được xử lý phù hợp, những phần nhựa tưởng chừng bỏ đi có thể trở thành sản phẩm mới, từ đèn trang trí đến đồ nội thất

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu một doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất vật liệu nhựa sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp và chất thải thực phẩm. Các nguyên liệu như bã mía và phụ phẩm chế biến được tận dụng để phát triển những sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học, hướng đến thay thế một số loại nhựa dùng một lần.

Bã mía được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường, góp phần giảm sử dụng nhựa truyền thống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Từ thiết kế chiếu sáng bền vững đến tái chế và phát triển vật liệu mới, các giải pháp cho thấy chất thải có thể trở thành nguồn tài nguyên nếu được khai thác đúng cách. Quan trọng hơn, phát triển bền vững cần đi cùng hành động cụ thể, từ lựa chọn vật liệu, thiết kế sản phẩm đến thay đổi thói quen tiêu dùng.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình.