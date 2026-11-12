Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành giá chiều ngày 12/11/2026 (Ảnh: Hải Nguyễn)

Trong kỳ điều hành ngày 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chi tiết trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước):

Xăng sinh học: 600 đồng/lít;

Dầu Diesel: 0 đồng/lít;

Dầu Mazut: 1.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5 RON92: Không cao hơn 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10 RON95-III 446 đồng/lít;

Xăng E10 RON95-III: Không cao hơn 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu Diesel 0.05S: Không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu Mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 19.742 đồng/kg (giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11/2026



Về giá xăng: Thái Lan: 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 đồng/lít; Trung Quốc: 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: Không cao hơn 19.845 đồng/lít.



Về giá dầu: Thái Lan: 31.962 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 đồng/lít; Lào: 38.880 đồng/lít; Trung Quốc: 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: Không cao hơn 26.822 đồng/lít.



Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Nguồn: Báo Lao Động