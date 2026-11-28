Tin tưởng vào những hợp đồng có dấu mộc doanh nghiệp và lời giới thiệu về suất mua nhà ưu tiên, nhiều người đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng với mong muốn sớm sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin qua báo chí và cơ quan chức năng, họ mới phát hiện mình bị lừa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt

Ngay khi nhận được thông tin tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự CATP xác định đây là vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đã tiến hành đấu tranh triệt phá. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987) cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 37 đối tượng với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo con dấu và lợi dụng chức vụ.

Các đối tượng giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, tuyển nhân viên môi giới để tiếp cận người có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Đồ họa thông tin tổng hợp quy mô đường dây lừa đảo bán suất mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu

Nhằm tạo lòng tin, nhóm này làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng nhiều văn bản giả mạo mang tên doanh nghiệp và cơ quan chức năng. Các đối tượng đưa ra thông tin về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để dụ người mua ký hợp đồng và nộp tiền.

Mỗi suất được yêu cầu thanh toán từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng dưới danh nghĩa “phí mua suất”. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chiếm đoạt, khiến hàng trăm người rơi vào cảnh mất tiền nhưng không có căn hộ như cam kết.

Thượng tá Hoàng Đình Thạch - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp bài bản để chiếm đoạt số tiền lớn. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã lập đội công tác đặc biệt tiếp nhận trình báo của các nạn nhân tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, đồng thời hướng dẫn người dân liên hệ công an phường, xã gần nhất để được bảo vệ quyền lợi theo quy định.

Nhà ở xã hội góp phần bảo đảm chính sách hỗ trợ về nhà ở đến đúng đối tượng, trong đó có người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế. Các hành vi lợi dụng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm.