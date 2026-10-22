Ghi nhận thêm 35 loài chim mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông | 60 Giây Sáng ngày 22/10/2026

Ghi nhận thêm 35 loài chim mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Sau 3 tháng triển khai điều tra chuyên sâu, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết đã ghi nhận và bổ sung thêm 35 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông so với các nghiên cứu trước đây. Đáng chú ý, trong số các loài mới phát hiện có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm thuộc Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới (IUCN).

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, sau 3 tháng triển khai điều tra chuyên sâu, đơn vị đã ghi nhận và bổ sung thêm 35 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông so với các nghiên cứu trước đây

Ngắm nhìn cầu đi bộ ngàn tỷ đồng sau quá trình lắp đặt nhịp chính

Tối 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lộ diện rõ nét sau khi sà lan chở nhịp chính được rút khỏi vị trí thi công. Công trình gây chú ý với thiết kế đường cong mềm mại, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa, hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí minh.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã lộ diện rõ nét sau khi sà lan chở nhịp chính được rút khỏi vị trí thi công

Hà Nội: Khởi tố nam sinh đấm cô giáo trong lớp

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 của một trường Trung học phổ thông ở Hà Nội đánh cô giáo ngay trong giờ học mà chương trình 60 giây đã đưa tin. Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 22/10/2026.