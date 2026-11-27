Ghana lần đầu vô địch World Cup bóng đá người khuyết tật (Ảnh: The African Dream)

Ghana đánh bại Ma-rốc 1-0 trong trận chung kết tại Mexico. Qua đó, đội trở thành quốc gia châu Phi thứ hai đăng quang giải đấu. Trước đó, Angola từng vô địch năm 2018.

Đây cũng là danh hiệu thế giới đầu tiên của Ghana trong lần thứ ba góp mặt tại sân chơi này. Cầu thủ Fuseini Iddi và HLV trưởng Stephen Richard Obeng đều bày tỏ niềm hạnh phúc trước cột mốc lịch sử.

Trong khi đó, người hâm mộ kêu gọi chính phủ thành lập giải bóng đá người khuyết tật quốc gia. Giải đấu được kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm và phát triển phong trào.