TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các hoạt động góp phần giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Thành phố, đồng thời mở rộng kết nối sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Kết nối sáng tạo, mở rộng giao lưu quốc tế

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh), hướng đến quảng bá hình ảnh Thành phố, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh và kết nối du lịch.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh chia sẻ nhiều thông tin về Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế lần thứ 3.

Theo ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, lễ hội năm nay có sự tham gia của trên 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến từ Anh, Nhật Bản, Úc, Singapore, Indonesia và Brunei. Điểm nhấn của chương trình là trại sáng tác dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế, dự kiến quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Thành phố sáng tạo nhiếp ảnh”.

Một hoạt động đáng chú ý trong trại sáng tác là các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế sẽ đi thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa và nét đẹp sinh hoạt của đồng bào Châu Ro và người dân tại Cần Giờ. Qua hoạt động này, các nghệ sĩ có thêm góc nhìn về đời sống văn hóa, con người và cảnh sắc địa phương, từ đó tìm kiếm chất liệu sáng tác, giới thiệu hình ảnh TP Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế.

Tiết mục trình diễn các bộ sưu tập áo dài sẽ có mặt trên sân khấu Lễ hội Nhiếp ảnh.

Ông Đoàn Hoài Trung cũng cho biết, ban tổ chức kỳ vọng những chuyến đi thực tế không chỉ mở rộng góc nhìn sáng tác mà còn góp thêm hình ảnh về văn hóa, con người và cảnh sắc TP Hồ Chí Minh vào dòng chảy giao lưu nhiếp ảnh quốc tế. Chuỗi hoạt động cũng hướng đến tạo thêm sức lan tỏa cho nhiếp ảnh, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn khác của lễ hội là Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4, có sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA). Cuộc thi hướng đến quảng bá du lịch Việt Nam và thế giới, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời ghi lại những thành tựu của TP Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển.

Triển lãm ảnh được trưng bày tại không gian Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ lễ hội, Triển lãm Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 4 và Triển lãm Liên hoan truyền thống được tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám. Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Tự hào thành phố mang tên Bác”; phối hợp với Đường sách Thủ Đức thực hiện triển lãm “TP Hồ Chí Minh vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Đáng chú ý, khu triển lãm giao lưu văn hóa dự kiến có hơn 100 gian hàng, giới thiệu thiết bị nhiếp ảnh, các sản phẩm công nghệ, in ấn, giáo dục, ẩm thực, áo dài và tác phẩm của hội viên, các chi hội, câu lạc bộ nhiếp ảnh. Dịp này, Trung tâm Triển lãm FIAP tại TP Hồ Chí Minh cũng được kỳ vọng mở thêm không gian kết nối, giới thiệu và quảng bá nhiếp ảnh quốc tế.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh trong một triển lãm ảnh nghệ thuật.

Bên cạnh các hoạt động triển lãm và sáng tác, lễ hội còn tổ chức các tọa đàm chuyên đề về những vấn đề đang được quan tâm như nhiếp ảnh với trí tuệ nhân tạo (AI), bản quyền nhiếp ảnh, nhiếp ảnh với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh. Đây là dịp để nghệ sĩ, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh trao đổi về xu hướng sáng tác, những thách thức mới cũng như cơ hội phát triển của ngành trong bối cảnh công nghệ và giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, sáng tác, giao lưu và tọa đàm, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 hướng đến thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh, tăng cường giao lưu quốc tế, đồng thời kết nối nhiếp ảnh với du lịch.

Từ giá trị kiến trúc đến trách nhiệm gìn giữ di sản

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) đang tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Không gian triển lãm "Từ bản vẽ đến biểu tượng" đang diễn ra tại Dinh Độc lập.

Triển lãm giới thiệu các bản vẽ, hình ảnh và tư liệu về quá trình thiết kế, xây dựng Dinh Độc Lập, qua đó giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn những giá trị kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử của công trình.

Dinh Độc Lập là công trình tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam hiện đại, gắn với tên tuổi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Công trình thể hiện sự kết hợp giữa tư duy kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống phương Đông, từ bố cục tổng thể, hình khối, tổ chức không gian đến nội thất và các chi tiết trang trí.

Với chủ đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, triển lãm đưa người xem trở lại quá trình hình thành công trình thông qua hệ thống bản vẽ thiết kế, hình ảnh và tư liệu được chọn lọc. Cách trưng bày đặt các tư liệu trong mối liên hệ với không gian kiến trúc hiện hữu, giúp người xem đối chiếu những ý tưởng ban đầu với công trình đang hiện diện.

Lãnh đạo và khách mời lắng nghe thuyết minh tại triển lãm.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảnh quan văn hóa châu Á, cho rằng triển lãm có ý nghĩa trong việc giúp công chúng hiểu sâu hơn về quá trình thiết kế và xây dựng Dinh Độc Lập, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1966.

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thông qua những nét vẽ thủ bút của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng tư liệu về các cộng sự và những người tham gia thi công, người xem có thể nhận diện rõ hơn quá trình hình thành công trình. Giá trị của Dinh Độc Lập không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc mà còn thể hiện sự chuyển biến từ những ảnh hưởng của kiến trúc Đông Dương, kiến trúc Pháp sang một hướng tiếp cận kiến trúc hiện đại tại Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh đóng góp của nhiều ngành nghề, lực lượng trong quá trình xây dựng Dinh Độc Lập. Đây là công trình nghệ thuật tổng hợp, được tạo nên từ sự phối hợp giữa tư duy thiết kế, kỹ thuật và tay nghề của những người trực tiếp tham gia thực hiện.

Đông đảo công chúng và du khách tìm hiểu tại triển lãm.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn kỳ vọng các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm có thể tiếp tục được tập hợp, biên soạn thành một ấn phẩm giới thiệu Dinh Độc Lập bằng nhiều ngôn ngữ, phục vụ khách tham quan. Qua đó, công chúng có thêm thông tin để tìm hiểu không chỉ tổng thể công trình mà cả những chi tiết kiến trúc, nội thất và giá trị nghệ thuật bên trong.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết triển lãm là dịp để công chúng tìm hiểu thêm những giá trị kiến trúc, nghệ thuật của Dinh Độc Lập, đồng thời hiểu rõ hơn quá trình một công trình kiến trúc trở thành biểu tượng trong lịch sử dân tộc.

“Dinh Độc Lập là một thành tựu kiến trúc tiêu biểu, ghi dấu tài năng và tư duy sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Từ hình khối, tổ chức không gian đến từng chi tiết trang trí, công trình thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên một dấu ấn riêng trong nền kiến trúc Việt Nam”, ông Trần Hữu Phước nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hữu Phước, Hội trường Thống Nhất xác định việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Dinh Độc Lập là trách nhiệm lâu dài. Mỗi hoạt động triển lãm phải góp phần đưa công chúng đến gần hơn với di sản, hiểu đúng lịch sử, trân trọng tài năng sáng tạo của dân tộc và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại.

Phát biểu tại triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho rằng Dinh Độc Lập là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của TP Hồ Chí Minh. Mỗi tư liệu, không gian và dấu tích tại đây đều góp phần kể lại những câu chuyện về lịch sử dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của Thành phố.

Những hình ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt Dinh Độc lập ngày nay.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cách tiếp cận của triển lãm giúp công chúng trở về với những ý tưởng ban đầu của công trình, từ bản vẽ, tư liệu đến các giá trị kiến trúc, nghệ thuật được thể hiện trong không gian thực tế. Qua đó, di sản có thể trở thành nguồn tư liệu phục vụ việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và giáo dục thẩm mỹ cho cộng đồng.

Ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Dinh Độc Lập không chỉ là trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý di tích mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Thành phố. Thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các đơn vị trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; khuyến khích những hình thức giới thiệu phù hợp với công chúng đương đại, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đô thị

Cùng với các hoạt động triển lãm, giao lưu nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học về phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị, gắn với Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Trình diễn mapping 3D trước UBND Thành phố.

Hội thảo có chủ đề “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”, dự kiến diễn ra ngày 5/11 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện dự kiến có khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp cùng các đại biểu tại những điểm cầu trực tuyến.

Hội thảo hướng đến tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và những người hoạt động thực tiễn trao đổi, phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển văn hóa, thể thao tại đô thị. Qua đó, các đại biểu làm rõ những cơ chế, chính sách liên quan, nhận diện các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và sáng kiến hiệu quả từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương.

Các nội dung trọng tâm dự kiến được thảo luận gồm cơ chế, chính sách trong Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; thực tiễn triển khai tại TP Hồ Chí Minh và kinh nghiệm từ các địa phương. Trong đó, các vấn đề được quan tâm là phát triển thiết chế và không gian văn hóa - thể thao, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế ban đêm, kinh tế thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, huy động nguồn lực xã hội cũng như phát triển nguồn nhân lực.

Đây là những nội dung có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng môi trường đô thị phát triển toàn diện, trong đó văn hóa và thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân mà còn có tiềm năng đóng góp vào phát triển kinh tế, thúc đẩy sáng tạo và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Thông qua trao đổi giữa cơ quan quản lý, giới chuyên môn và những người trực tiếp tham gia hoạt động thực tiễn, hội thảo hướng đến tổng hợp các kiến nghị, đề xuất có giá trị tham khảo, phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại các địa phương.

Du khách quốc tế nghe thuyết minh chuyên đề tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Hội thảo cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò của văn hóa, thể thao trong phát triển đô thị; đồng thời lan tỏa nhận thức về quyền thụ hưởng văn hóa và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-nhieu-hoat-dong-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-post1398717.html