Gần 15 năm duy trì lớp Judo 0 đồng cho trẻ em khó khăn

Một cậu học trò không có tiền mua võ phục, những đứa trẻ phải bán vé số, thu gom ve chai để phụ giúp gia đình... Chính những hoàn cảnh ấy đã thôi thúc võ sư Trịnh Công Sơn mở lớp học Judo miễn phí. Từ một sân tập nhỏ, lớp học dần trở thành nơi nhiều thế hệ học trò gắn bó và trưởng thành.

Các học viên nhỏ tuổi được hướng dẫn chỉnh võ phục và làm quen với môi trường tập luyện Judo

Từ hoàn cảnh một học trò đến lớp võ 0 đồng

Nhắc lại cơ duyên mở lớp, võ sư Trịnh Công Sơn kể về Lê Nguyễn Hùng Cường, cậu học trò khi ấy mới học lớp 3, có thể lực tốt và luôn nỗ lực trong tập luyện. Chỉ đến khi hỏi chuyện học phí, ông mới biết Cường sống cùng mẹ trong nhà trọ, gia đình không đủ điều kiện mua võ phục và đóng tiền học.

“Khi tôi hỏi chuyện học phí, Cường nói nhà em rất nghèo, không có tiền mua đồ tập. Tìm hiểu thêm, tôi biết mẹ em làm thuê ở tiệm tóc, hai mẹ con sống trong nhà trọ. Từ câu chuyện của Cường, tôi nhận ra còn nhiều học trò có hoàn cảnh tương tự, có em phải đi bán vé số, thu gom ve chai. Vì vậy, tôi xin trung tâm cho mở lớp miễn phí để các em có cơ hội tập luyện thể thao”, võ sư Trịnh Công Sơn chia sẻ.

Không gian lớp Judo với nhiều nhóm học viên cùng luyện tập

Ban đầu, việc tổ chức lớp gặp không ít khó khăn về địa điểm tập luyện. Tuy nhiên, khi ông Sơn đề xuất phát triển một đội tuyển Judo và tạo điều kiện cho trẻ em khó khăn, trung tâm đã đồng ý hỗ trợ sân tập, với kỳ vọng lớp có thành tích sau hai năm.

Ông kể: “Tôi đã nghĩ, nếu sau hai năm không đạt kết quả như mong muốn, mình vẫn sẽ thuê sân để các em tiếp tục tập luyện. Bởi điều tôi muốn nhất là các em không phải bỏ võ vì không có điều kiện”.

Nhờ sự kiên trì, lớp học từng bước phát triển và đạt thành tích tại các giải năng khiếu trẻ TP. Hồ Chí Minh. Theo ông Sơn, trong hai năm đầu, lớp đã giành hạng Nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Judo năng khiếu TP. Hồ Chí Minh.

Học viên lớp Judo 0 đồng hỗ trợ lẫn nhau thực hành động tác mới

Bài học đầu tiên không phải là “học võ”

Đối với võ sư Trịnh Công Sơn, thành tích thi đấu không phải thước đo duy nhất. Điều ông đặc biệt chú trọng là giúp những học trò còn nhút nhát hoặc bốc đồng học cách kiểm soát bản thân, tôn trọng người khác.

“Ở lớp, tôi luôn nói với các em rằng mọi người đều là anh em, bạn bè. Khi tập luyện phải nghiêm túc, còn khi chơi thì cứ thoải mái, không phải e dè hay sợ sệt. Trước khi học các đòn thế Judo, các em phải học đạo đức trước”, ông Sơn bày tỏ.

Võ sư Trịnh Công Sơn hướng dẫn kỹ thuật mới cho hai học viên trong buổi tập Judo

Niềm vui của ông Sơn đôi khi đến từ những điều giản dị, như khi học trò biết chào hỏi lễ phép, cư xử hòa nhã với bạn bè hay nhận được lời khen của giáo viên, phụ huynh về sự tiến bộ trong sinh hoạt hằng ngày.

Học viên lớp Judo 0 đồng được hướng dẫn điều chỉnh vị trí tay và cách giữ võ phục khi thực hành kỹ thuật

Đến với lớp Judo 0 đồng từ năm học lớp 3, nay đã là sinh viên năm 2 đại học, bạn Trần Huy Thịnh - Phường Tân Phú, chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với Judo lâu đến vậy.

“Ngày trước, tôi đến lớp chỉ để tập cho vui. Tôi không ngờ mình lại đam mê và theo đuổi Judo đến tận bây giờ. Thay đổi lớn nhất của tôi là tính kỷ luật và sự tự tin. Trước đây, tôi rất nhút nhát, nhưng sau thời gian tập luyện, tôi đã mạnh dạn hơn nhiều”, Thịnh bộc bạch.

Dù vậy, con đường theo đuổi môn võ này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thịnh từng muốn bỏ cuộc vì những kỹ thuật khó và áp lực tập luyện. Khi bước vào đại học, Thịnh cũng phải giảm dần thời gian đến lớp.

“Có lúc em nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng rồi tự hỏi mình đã dành nhiều năm cho Judo, chẳng lẽ chỉ vì vài suy nghĩ thoáng qua mà bỏ cuộc? Sau này, khi quay lại tập luyện và giành được huy chương vàng, em càng biết ơn bản thân vì đã kiên trì. Em từng nghĩ thầy sẽ không còn quan tâm vì mình nghỉ tập quá lâu, nhưng thầy vẫn động viên và đồng hành cùng em”, Thịnh kể.

Với bạn Nguyễn Ngọc Trúc Thủy - Phường Tân Phú, lớp Judo miễn phí là nơi giúp Thủy rèn luyện sự kiên nhẫn. Biết đến lớp học qua một video trên mạng xã hội, Thủy đã duy trì việc học suốt hai năm, dù việc đi lại không phải lúc nào cũng thuận tiện.

“Có những hôm em phải đứng chờ xe buýt khá lâu, nhưng vẫn rất háo hức được đến lớp. Cũng có lúc lịch tập dày khiến em mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ ba mẹ động viên, em có thêm mục tiêu để tiếp tục cố gắng”, Thủy chia sẻ.

Bạn Nguyễn Ngọc Trúc Thủy (đai cam) cùng bạn bè thực hành động tác Judo mới, từng bước làm quen và hoàn thiện kỹ thuật

Không chỉ cải thiện thể lực, Thủy cho biết những buổi tập còn giúp bản thân hiểu hơn về tinh thần thể thao và cách ứng xử với mọi người.

“Em hiểu rằng học võ là để tự vệ, chứ không phải để bắt nạt người khác. Những lần đi thi đấu cùng lớp cũng giúp em gần gũi và hiểu các bạn hơn”, Thủy nói.

Gần 15 năm bền bỉ với niềm vui từ học trò

Trong số những học trò từng được ông Sơn dìu dắt, Lê Nguyễn Hùng Cường là một trường hợp đặc biệt. Ông Sơn cho biết, cậu bé năm nào không có tiền đóng học phí nay đã trở thành vận động viên đội tuyển Judo TP. Hồ Chí Minh và tham gia tập huấn ở Hàn Quốc, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm 2026..

Đối với ông Sơn, sự trưởng thành của học trò chính là động lực để tiếp tục công việc giảng dạy tự nguyện suốt nhiều năm.

“Mỗi ngày đến lớp, nhìn các em cố gắng hơn, yêu thích Judo hơn, rồi giới thiệu thêm bạn bè đến tập, tôi cảm thấy rất vui. Chính sự tiến bộ của các em tạo động lực cho tôi và nuôi dưỡng niềm đam mê Judo mà mình đã có từ nhỏ đến giờ”, ông Sơn tâm sự.

Phía sau những lá cờ ghi dấu thành tích là hành trình bền bỉ truyền dạy Judo của người thầy cho các thế hệ học trò

Gần 15 năm trôi qua, lớp Judo miễn phí vẫn tiếp tục đón những học viên mới. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, điều ông Sơn gìn giữ còn là cơ hội để các em được tập luyện, kết bạn và tự tin hơn trong cuộc sống.

Với những đứa trẻ từng e dè khi bước vào sân tập, giá trị của lớp Judo 0 đồng không chỉ nằm ở việc học một môn võ, mà còn ở hành trình học cách đứng vững, kiên trì và vượt qua giới hạn của chính mình.