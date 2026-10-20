Lớp học tiền sản giúp mẹ bầu vững tâm trước ngày sinh

Chuẩn bị đón con chào đời, nhiều thai phụ không tránh khỏi những lo lắng về quá trình sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tại Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh), các lớp học tiền sản trở thành nơi cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và giúp gia đình chuẩn bị tốt hơn trước ngày vượt cạn.

Lớp học tiền sản trang bị kiến thức nào?

Tại một buổi học hướng dẫn massage trẻ sơ sinh, đông đảo thai phụ và người thân cùng theo dõi nhân viên y tế thực hiện các thao tác trên mô hình em bé. Thông qua phần hướng dẫn trực quan, người tham gia được tiếp cận những kỹ năng cơ bản để chuẩn bị chăm sóc con sau sinh.

Đông đảo thai phụ và người thân tham gia lớp học tiền sản tại Bệnh viện Hùng Vương

Theo đó, chương trình tiền sản tại Bệnh viện Hùng Vương tập trung vào kiến thức thai kỳ, quá trình sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị tâm lý và tăng cường sự đồng hành của gia đình cũng là nội dung được chú trọng.

Nhân viên y tế hướng dẫn kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh cho các thai phụ tại lớp học tiền sản

Các lớp được tổ chức định kỳ vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, với khoảng 50-60 người tham gia theo thông tin giới thiệu trong phóng sự.

Lớp học tiền sản dạy chăm trẻ ra sao?

Một trong những nội dung thực hành là hướng dẫn massage cho trẻ sơ sinh. Nhân viên y tế sử dụng mô hình em bé để minh họa các thao tác nhẹ nhàng, giúp học viên quan sát cách thực hiện trước khi thực hành.

Nhân viên y tế hướng dẫn kỹ thuật massage cho trẻ sơ sinh thông qua mô hình thực hành

Đồng thời, buổi học giới thiệu những lợi ích của massage đúng cách đối với sự thư giãn, tiêu hóa và tương tác giữa cha mẹ với trẻ. Đặc biệt, việc thực hành dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế giúp người tham gia có cơ hội trao đổi trực tiếp khi chưa nắm rõ thao tác.

Từ lo lắng đến tự tin trước ngày sinh

Đối với chị Phan Thị Hồng Nhung (phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh), nỗi lo lớn nhất trước khi sinh là thiếu kiến thức và lúng túng khi gặp những tình huống thực tế. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp học, chị đã có thêm sự tự tin để chuẩn bị đón con chào đời.

Chị Phan Thị Hồng Nhung, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh Sau khi tham gia lớp học thì tôi cảm thấy tự tin hơn.

Cùng tham gia chương trình, chị Lê Thị Ánh Tiên (phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh) đang chuẩn bị chào đón con thứ hai. Dù từng trải qua sinh nở, chị vẫn mong muốn chủ động tìm hiểu kiến thức để chăm sóc em bé tốt hơn.

Chị Lê Thị Ánh Tiên, phường Phú Lâm, TP. Hồ Chí Minh Các mẹ bầu sẽ có thêm nhiều cái kiến thức và đỡ bỡ ngỡ.

Qua đó, những lớp học tiền sản không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo cơ hội để thai phụ chia sẻ những băn khoăn trước khi sinh. Nhờ vậy, người mẹ có thể chuẩn bị tâm lý chủ động hơn thay vì chỉ tìm hiểu thông tin khi gặp tình huống thực tế.

Nhân viên y tế hướng dẫn thao tác massage trên mô hình trẻ sơ sinh

Ai nên cùng tham gia lớp học tiền sản?

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Đặng Ngọc Yến Dung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hùng Vương, chương trình hướng đến việc chuẩn bị cho các cặp vợ chồng trước khi trở thành cha mẹ.

Học viên thực hành các động tác massage cho trẻ sơ sinh sau khi được hướng dẫn

Vì vậy, sự tham gia của người thân có ý nghĩa quan trọng. Khi cùng tìm hiểu về thai kỳ, sinh nở và chăm sóc trẻ, các thành viên trong gia đình có thêm cơ sở để chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ người mẹ trong những ngày đầu đón con.

Đồng hành cùng người mẹ sau sinh

Hành trình làm mẹ không kết thúc sau cuộc vượt cạn. Những thay đổi về thể chất, tâm lý cùng trách nhiệm chăm sóc trẻ khiến sản phụ tiếp tục cần sự quan tâm và hỗ trợ.

Thai phụ thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế

Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Nguyễn Kim Tuyên - Phó Trưởng khoa Hậu sản A, Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ rằng sau 23 năm gắn bó với chuyên ngành sản phụ khoa, điều ý nghĩa trong công việc không chỉ là chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà còn được đồng hành cùng sản phụ qua những cột mốc quan trọng của hành trình làm mẹ.

Bởi vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn từ nhân viên y tế, sự thấu hiểu và chia sẻ của gia đình đóng vai trò quan trọng đối với người mẹ trước và sau sinh. Đồng thời, chủ động tham gia các chương trình giáo dục sức khỏe giúp thai phụ chuẩn bị những kỹ năng cần thiết, giảm bớt tâm lý lo lắng khi đón thành viên mới.

Nhân viên y tế thăm hỏi, tư vấn cho sản phụ trong quá trình chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện từ những lớp học tiền sản tại Bệnh viện Hùng Vương cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho phụ nữ. Từ những kiến thức được trang bị trước sinh đến sự đồng hành sau sinh, mỗi sự chuẩn bị đều hướng đến một hành trình làm mẹ an toàn và tự tin hơn.