Gala Dạ vũ tỏa sáng lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe

Gala Dạ vũ tỏa sáng do Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Khiêu vũ và Yoga phường Phú Lâm tổ chức trong những ngày cuối tháng 11.

Chương trình mang đến những tiết mục khiêu vũ, những nụ cười và những bó hoa tri ân. Đây là món quà tinh thần dành cho những người trực tiếp hướng dẫn người cao tuổi rèn luyện sức khỏe.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh, Khiêu vũ và Yoga phường Phú Lâm có truyền thống nhiều năm trong phong trào thể dục dưỡng sinh. Đơn vị hiện là nơi sinh hoạt chung của hàng trăm hội viên.

Đằng sau những bước nhảy uyển chuyển và sự dẻo dai của các hội viên là tâm huyết của đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên.

Vì vậy, mỗi tiết mục tại đêm gala cũng là lời cảm ơn dành cho những người thầy không đứng trên bục giảng.

Chương trình khép lại nhưng tiếp tục lan tỏa tình cảm thầy trò và niềm yêu thích vận động. Đồng thời, sự tận tâm của đội ngũ hướng dẫn góp phần duy trì, phát triển phong trào dưỡng sinh và khiêu vũ tại địa phương.