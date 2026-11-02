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Thể thao

Hơn 800 vận động viên tranh tài tại giải khiêu vũ thể thao học đường TP. Hồ Chí Minh

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Giải Khiêu vũ và Đồng diễn thể dục tranh Cúp học sinh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026 vừa khép lại sau hai ngày thi đấu. Giải quy tụ hơn 800 vận động viên từ gần 200 trường học trên cả nước.

Sức hút từ giải khiêu vũ thể thao học đường

Hơn 800 vận động viên học sinh mang đến bầu không khí sôi nổi tại kỳ giải năm 2026

Giải khiêu vũ thể thao học đường do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Các nội dung thi đấu diễn ra tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xuân Hòa.

Hơn 800 vận động viên tranh tài tại giải khiêu vũ thể thao học đường TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Giải Khiêu vũ và Đồng diễn thể dục tranh Cúp học sinh TP. Hồ Chí Minh diễn ra tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Xuân Hòa

Dù mang tính chất phong trào, sân chơi này vẫn đón nhận sự góp mặt của nhiều đơn vị mạnh về thể dục học đường. Các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng, An Giang và Tây Ninh đều cử đại diện tham dự. Sự hiện diện của gần 200 trường học đã tạo nên bầu không khí lễ hội văn hóa - thể thao rực rỡ, mang đậm nét đặc trưng của lứa tuổi học sinh.

Giải khiêu vũ thể thao học đường năm nay mở rộng quy mô

Năm nay, ban tổ chức mở rộng đối tượng dự thi và tăng thêm các nội dung đồng diễn. Sự điều chỉnh này giúp cuộc tranh tài thêm phong phú, mở ra sân chơi bổ ích cho giới trẻ.

Tất cả các đội tham dự đều chuẩn bị nghiêm túc về chuyên môn và đầu tư kỹ lưỡng cho trang phục. Nhờ đó, các vận động viên đã mang đến những màn biểu diễn đạt chất lượng cao cả về hình thức lẫn nội dung. Thực tế này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục cổ động và đồng diễn trong môi trường học đường hiện nay.

Hơn 800 vận động viên tranh tài tại giải khiêu vũ thể thao học đường TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Các vận động viên đã mang đến những màn biểu diễn đạt chất lượng

Tại sự kiện, bà Trần Thị Kim Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục TP. Hồ Chí Minh đã nêu bật định hướng của giải đấu. Theo bà, hoạt động này nhằm hưởng ứng lễ phát động mỗi người dân chọn một môn thể thao để tập luyện.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã khép lại thành công. Bên cạnh đó, những tiết mục biểu diễn còn là món quà ý nghĩa của các em học sinh nhằm tri ân thầy cô nhân dịp kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/HJ83YTLkB_4?si=rJktI3iMGuY3U-NO 

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