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Văn hóa - Giải trí

“Fjord”: phim đoạt Cành cọ vàng đặt ra câu hỏi về sự khoan dung trong xã hội hiện đại

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đạo diễn Romania Cristian Mungiu trở lại với “Fjord”, tác phẩm giành Cành cọ vàng tại Cannes 2026. Với sự tham gia của Sebastian Stan và Renate Reinsve, bộ phim đặt ra những câu hỏi về niềm tin tôn giáo, quyền nuôi dạy con cái và sự khoan dung trong xã hội hiện đại.

Câu chuyện gia đình giữa những khác biệt văn hóa

“Fjord” xoay quanh một cặp vợ chồng theo đạo Cơ Đốc cùng năm người con chuyển từ Romania đến sinh sống tại một vùng nông thôn ở Na Uy. Ban đầu, gia đình được cộng đồng địa phương đón nhận. Tuy nhiên, lối sống truyền thống và cách giáo dục con cái theo niềm tin tôn giáo dần trở thành tâm điểm tranh cãi.

“Fjord”: phim đoạt Cành cọ vàng đặt ra câu hỏi về sự khoan dung trong xã hội hiện đại - Ảnh 1.
“Fjord”: phim đoạt Cành cọ vàng đặt ra câu hỏi về sự khoan dung trong xã hội hiện đại - Ảnh 2.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi các cơ quan chức năng đưa những đứa trẻ ra khỏi gia đình sau những lo ngại về việc nuôi dạy và bảo vệ trẻ em (Ảnh: AP)

Từ đó, bộ phim mở ra cuộc đối đầu giữa quyền của cha mẹ, trách nhiệm của nhà nước và những quan niệm khác nhau về điều gì là tốt nhất cho trẻ nhỏ.

Sebastian Stan và Renate Reinsve đảm nhận hai vai chính, khắc họa một gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ khi những giá trị mà họ tin tưởng va chạm với các chuẩn mực của xã hội sở tại. Câu chuyện lấy cảm hứng từ một vụ việc có thật xảy ra tại Na Uy năm 2015, qua đó mở rộng vấn đề từ một gia đình cụ thể sang những tranh luận về văn hóa, tôn giáo và quyền cá nhân. 

Cristian Mungiu đặt vấn đề về sự phân cực

Không đưa ra câu trả lời đơn giản cho những xung đột trong phim, Cristian Mungiu hướng khán giả đến việc tự xem xét các định kiến của mình. Tác phẩm đặt ra câu hỏi liệu một xã hội đề cao sự bao dung có thể thực sự chấp nhận những người mang niềm tin và lối sống khác biệt hay không.

Đạo diễn từng gây tiếng vang với “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” — bộ phim đoạt Cành cọ vàng năm 2007. Với “Fjord”, ông tiếp tục khai thác những vấn đề xã hội đương đại thông qua câu chuyện gần gũi, đồng thời phản ánh nguy cơ các khác biệt về tư tưởng bị đẩy thành đối đầu gay gắt. 

“Fjord”: phim đoạt Cành cọ vàng đặt ra câu hỏi về sự khoan dung trong xã hội hiện đại - Ảnh 3.
“Fjord”: phim đoạt Cành cọ vàng đặt ra câu hỏi về sự khoan dung trong xã hội hiện đại - Ảnh 4.

Chiến thắng tại Cannes 2026 đánh dấu lần thứ hai Mungiu nhận giải thưởng cao nhất của liên hoan phim danh giá này (Ảnh: AP)

Romania cũng lựa chọn “Fjord” làm đại diện tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar. Tác phẩm tiếp tục cho thấy sức mạnh của điện ảnh trong việc khơi mở đối thoại về những vấn đề phức tạp, nơi ranh giới giữa tự do cá nhân, trách nhiệm cộng đồng và sự thấu hiểu không phải lúc nào cũng rõ ràng. 

Đạo diễn Cristian Mungiu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto tháng 9/2026, trong hoạt động quảng bá phim “Fjord”. Sebastian Stan và Renate Reinsve trong một cảnh phim “Fjord”. Đạo diễn Cristian Mungiu cùng ê-kíp “Fjord” tại lễ trao giải Cành cọ vàng ở Cannes năm 2026.

Nguồn: AP 

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