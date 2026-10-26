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Thể thao

Dakar Rally 2027 chuyển địa điểm tổ chức vì lo ngại an ninh

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Dakar Rally 2027 sẽ chuyển khỏi Ả Rập Xê Út do những lo ngại về an ninh khu vực. Giải đua dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 15/1/2027 tại địa điểm mới, sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

Thay đổi địa điểm để bảo đảm an toàn

Theo thông báo ngày 25/10 của Amaury Sport Organisation (ASO) và Saudi Motorsport Company (SMC), Dakar Rally 2027 sẽ được tổ chức tại một vùng lãnh thổ khác. Đây được xác định là quyết định ngoại lệ, áp dụng riêng cho mùa giải năm 2027, với sự phối hợp của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) và Liên đoàn Mô tô quốc tế (FIM).

Dakar Rally 2027 chuyển địa điểm tổ chức vì lo ngại an ninh- Ảnh 1.
Dakar Rally 2027 chuyển địa điểm tổ chức vì lo ngại an ninh- Ảnh 2.
Dakar Rally 2027 chuyển địa điểm tổ chức vì lo ngại an ninh- Ảnh 3.

Đoàn xe thi đấu trên cung đường sa mạc tại Ả Rập Xê Út, nơi giải đấu được tổ chức từ năm 2020 (Ảnh: Reuters)

Địa điểm mới hiện chưa được công bố chính thức. Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin liên quan đến Giải vô địch đua xe địa hình đường dài thế giới cho biết chặng đua có thể được chuyển sang châu Phi. Một số phương án được truyền thông chuyên ngành đề cập là tổ chức tại Morocco, kết hợp điểm xuất phát ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các địa điểm này vẫn chưa được ban tổ chức xác nhận.

Dakar Rally là một trong những giải đua địa hình khắc nghiệt nhất thế giới, nổi tiếng với các chặng đường dài xuyên sa mạc, địa hình đá và những khu vực có điều kiện thi đấu phức tạp. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho tay đua, đội kỹ thuật, nhân sự tổ chức và các đối tác là yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị.

Ả Rập Xê Út dự kiến đăng cai trở lại năm 2028

Ả Rập Xê Út đã đăng cai Dakar Rally liên tiếp từ năm 2020, sau khi giải đấu chuyển khỏi Nam Mỹ. Trong những năm tổ chức tại quốc gia Trung Đông này, các cung đường qua sa mạc và nhiều dạng địa hình khác nhau trở thành dấu ấn nổi bật của giải.

Việc chuyển địa điểm năm 2027 diễn ra trong bối cảnh một số sự kiện thể thao tại Ả Rập Xê Út cũng bị hoãn, hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch do những lo ngại an ninh. Theo Reuters, giải golf Saudi International bị hoãn vô thời hạn, giải vô địch thế giới xe đạp địa hình Urban bị hủy, trong khi Ả Rập Xê Út cũng bị loại khỏi lịch thi đấu Giải vô địch đua xe đường trường thế giới (WRC).

Dakar Rally 2027 chuyển địa điểm tổ chức vì lo ngại an ninh- Ảnh 4.

Tay đua Luciano Benavides của đội Red Bull KTM Factory Racing ăn mừng trên bục trao giải sau khi giành chiến thắng ở hạng mục mô tô tại chặng 13 Dakar Rally 2026 (Ảnh: Reuters)

Dù thay đổi địa điểm, Dakar Rally 2027 vẫn dự kiến diễn ra theo khung thời gian đã công bố. Ban tổ chức cho biết đang liên hệ trực tiếp với các tay đua, đội đua và đối tác để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Ả Rập Xê Út dự kiến trở lại vai trò chủ nhà vào năm 2028, thời điểm Dakar Rally kỷ niệm lần tổ chức thứ 50. Các bên khẳng định tiếp tục hợp tác lâu dài, hướng đến việc duy trì vị thế của giải đua và phát triển môn thể thao tốc độ tại quốc gia này.

Nguồn: Reuters

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