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Thế giới

Estonia đóng toàn bộ cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 1/12

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Estonia thông báo sẽ đóng tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga kể từ ngày 1/12. Quyết định được đưa ra sau vụ phá hoại nghi nhắm vào công ty quốc phòng của Estonia, sự việc mà Tallinn cáo buộc do Mát-xcơ-va chỉ đạo thực hiện.

Thông báo đóng toàn bộ các điểm kiểm soát biên giới với Nga được Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna đưa ra trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, ông không nêu rõ việc đóng cửa biên giới sẽ kéo dài bao lâu.

Estonia hiện có ba cửa khẩu biên giới với Nga cho phép người đi bộ và hàng hóa qua lại.

Estonia đóng toàn bộ cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 1/12 - Ảnh 1.

Cửa khẩu biên giới Luhamaa, phía Nam của Estonia, giáp với Nga, vào ngày 3/10/2026 (Nguồn: Al Jazeera)

Trước đó, giới chức Estonia đã bắt giữ 8 người trong đêm với cáo buộc âm mưu phóng hỏa nhắm vào Threod Systems - một công ty sản xuất máy bay không người lái. Theo phía Estonia, hành động này được thực hiện theo chỉ đạo từ cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU).

Hiện chưa có phản hồi từ phía Mát-xcơ-va trước các cáo buộc của Estonia cũng như quyết định đóng cửa biên giới nêu trên. Trước đó, Nga cũng thường xuyên bác bỏ các cáo buộc từ giới chức châu Âu về việc họ có liên quan đến các hoạt động phá hoại.


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