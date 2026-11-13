ESA công bố bản đồ hơn 900 triệu thiên hà

Tập dữ liệu mới bao phủ vùng trời rộng gấp khoảng 9.500 lần kích thước Mặt Trăng khi nhìn từ Trái Đất, bao gồm kết quả quan sát của Euclid trong khoảng 13 tháng, với tổng dung lượng dữ liệu lên tới 1,7 petabyte, tương đương 1,7 triệu gigabyte.

Hàng loạt thiên hà xa xôi hiện lên sắc nét qua ống kính của Euclid, giúp các nhà khoa học nghiên cứu quá trình giãn nở của vũ trụ và bản chất vật chất tối

Valeria Pettorino - một nhà khoa học dự án Euclid, ESA chia sẻ "Euclid cung cấp cho chúng ta hàng tỉ hình ảnh về các thiên hà và có khả năng dựng lại các mạng lưới vũ trụ cũng như quá trình tiến hóa của chúng trong suốt 10 tỷ năm qua".

Vùng trời được kính viễn vọng Euclid quét qua (phần màu vàng) có diện tích rộng gấp khoảng 9.500 lần kích thước Mặt Trăng khi nhìn từ Trái Đất

Được phóng từ Florida, Mỹ, vào năm 2023, Euclid đang thu thập dữ liệu về quá trình giãn nở của vũ trụ và sự hình thành cấu trúc vũ trụ theo thời gian. Đồng thời, kính viễn vọng này cũng thu thập thông tin về bản chất của năng lượng tối, vật chất tối, cũng như vai trò của trọng lực trên quy mô lớn.

Tập dữ liệu lớn đầu tiên từ kính viễn vọng không gian Euclid với tổng dung lượng 1,7 petabyte, tổng hợp hàng tỉ hình ảnh về các thiên hà sau khoảng 13 tháng quan sát

Mục tiêu của sứ mệnh này là hoàn thành bản đồ 3D lớn nhất từ trước đến nay về vũ trụ, bao phủ hơn một phần ba bầu trời, vào năm 2031.