Casper Widell ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Feyenoord (Ảnh: Flashcore)

Eredivisie: Feyenoord thua ngược trước Excelsior

Eredivisie tiếp tục ghi nhận kết quả thất vọng của Feyenoord khi đội bóng này thua Excelsior ngay trên sân nhà.

Feyenoord khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỉ số của Givairo Read ở phút thứ hai. Tuy nhiên, Mario Dominguez nhanh chóng gỡ hòa cho đội khách.

Trước giờ nghỉ, Irakli Yegoian thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Excelsior dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Casper Widell đánh đầu nâng tỉ số lên 3-1 từ tình huống phạt góc.

Feyenoord rút ngắn cách biệt nhờ pha phản lưới nhà của Jan Plug. Dù vậy, đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn trong thời gian còn lại.

Chiến thắng 3-2 giúp Excelsior lần đầu đánh bại Feyenoord trên sân khách kể từ năm 1980.

PSV Eindhoven thắng đậm NEC Nijmegen

Eredivisie: Excelsior thắng Feyenoord sau 46 năm

Trong khi đó, PSV Eindhoven tiếp tục củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước NEC Nijmegen.

Filip Kostic mở tỉ số ở phút 14 sau đường kiến tạo của Sven Mijnans.

Mười phút sau, Ivan Perisic nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Trước đó, VAR xác định Deveron Fonville để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đến phút 42, Ahmetcan Kaplan phản lưới nhà, giúp PSV dẫn 3-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, Ruben van Bommel ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 64. Guus Til là người thực hiện đường chuyền kiến tạo.

Bryan Linssen ghi bàn danh dự cho NEC ở phút 73. Tuy nhiên, đội khách không thể thay đổi kết quả chung cuộc.

Sau 13 vòng, PSV có 29 điểm, còn NEC có 14 điểm. Feyenoord và Ajax cùng kém đội đầu bảng bốn điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.