Feyenoord giữ ngôi đầu Eredivisie (Ảnh: Feyenoord)

Feyenoord khởi đầu như mơ khi Gaoussou Diarra mở tỉ số chỉ sau 25 giây. Đến phút 21, Nacho Ferri nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách.

Telstar rút ngắn cách biệt nhờ bàn thắng của Tyrone Owusu ở phút 30. Tuy nhiên, Sem Steijn lập công hai phút sau đó, giúp Feyenoord tái lập cách biệt hai bàn. Patrick Brouwer ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 37, khép lại hiệp một với tỉ số 3-2 nghiêng về Feyenoord.

Sau giờ nghỉ, Steijn thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 57, nâng tỉ số lên 4-2. Noach Shenkman ghi bàn ở phút 69, rút ngắn cách biệt cho Telstar. Dù vậy, Feyenoord bảo toàn chiến thắng 4-3 đến hết trận.



