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Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 88% tiến độ, dự kiến vận hành năm 2027

HỒNG DIỄM, QUỐC SỬ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) đã đạt tiến độ 88%. Công trình dự kiến vận hành vào năm 2027 với công suất 480.000 mét khối/ngày-đêm, góp phần cải thiện môi trường nước cho hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cho người dân địa phương tham quan thực tế các hạng mục của nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Việc trực tiếp tìm hiểu quy trình giúp người dân hiểu rõ giá trị của công trình trọng điểm, hạn chế xả rác xuống cống và chủ động đấu nối thoát nước hộ gia đình để chung tay bảo vệ nguồn nước.

Dây chuyền công nghệ sinh học MBBR hiện đại tại nhà máy

Sau khi được phổ biến các quy định an toàn và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, người dân bắt đầu hành trình tham quan từng hạng mục tại công trường. Tại đây, đoàn được giới thiệu chi tiết về cách thức thu gom nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các khu dân cư lân cận về nhà máy.

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 88% tiến độ, dự kiến vận hành năm 2027 - Ảnh 1.

Người dân được phổ biến các quy định an toàn và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục quan trọng của dự án như trạm bơm đầu vào, khu vực tách rác, bể lắng, nhà máy xử lý bùn, bể phản ứng sinh học màng di động (MBBR) và bể tiêu bùn đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Tại khu vực xử lý chính, người dân được quan sát hệ thống máy ép bùn khung bản nhập khẩu. Hệ thống này là cấu phần quan trọng nhất của dây chuyền xử lý nước thải. Được ví như "trái tim của nhà máy", hệ thống máy ép bùn khung bản có nhiệm vụ xử lý, tách nước và làm giảm thể tích lượng bùn phát sinh trong quá trình tiếp nhận và xử lý nước thải.

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 88% tiến độ, dự kiến vận hành năm 2027 - Ảnh 2.

Tại đây, người dân được giới thiệu về cách thức thu gom nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các khu dân cư lân cận

Bên cạnh đó, điểm nhấn nằm ở bể phản ứng sinh học màng di động (MBBR). Giới thiệu trực tiếp tại công trường, ông Onyeka Nwokedi Uchefuna - Giám đốc An toàn của Dự án cho biết: “Điểm đặc biệt của công nghệ này là sử dụng những hạt giá thể vi sinh cấu tạo từ nhựa HDPE, lơ lửng ở trong nước để những vi sinh vật bám vào đó. Hệ thống dùng công nghệ hiếu khí để xử lý triệt để những chất hữu cơ. Tất cả vi sinh vật sẽ được loại bỏ khỏi các bể MBBR này trước khi nước chuyển đến hệ thống xử lý tiếp theo".

Người dân kỳ vọng nhà máy cải thiện môi trường nước và giảm ngập

Lần đầu tiên tiếp cận quy trình xử lý nước thải hiện đại, nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô của công trình. Ông Nguyễn Văn Quân - người dân Khu phố 19, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Ấn tượng nhất là mức độ quy mô, cách xây dựng và những công nghệ qua giới thiệu. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động đúng theo giới thiệu thì sẽ đem lại lợi ích rất tốt cho quốc gia, cho phường và đặc biệt là người dân, nhất là trong lĩnh vực môi trường".

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt 88% tiến độ, dự kiến vận hành năm 2027 - Ảnh 3.

Người dân tiếp cận quy trình xử lý nước thải hiện đại

Không chỉ nắm bắt thông tin kỹ thuật, chuyến đi còn giúp cư dân thấy rõ mối liên hệ giữa việc vận hành nhà máy và trách nhiệm đấu nối thoát nước tại khu dân cư. Bà Lý Thị Ngọc Phượng - người dân Khu phố 3, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện nay, đa số người dân trong khu dân cư cũ xây dựng tự phát nên việc đấu nối hệ thống nước thải chưa được thực hiện. Sau chuyến tham này, chúng tôi sẽ tuyên truyền đến từng hộ dân để mọi người biết được lợi ích khi thực hiện đấu nối xử lý nước thải tại hộ gia đình”.

Với công suất thiết kế lên đến 480.000 mét khối/ngày-đêm, nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho hệ thống thu gom, xử lý nước thải của toàn lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và một phần khu vực Thủ Đức trước đây.

Dự kiến, khi vận hành vào năm 2027, công trình trọng điểm này góp phần cải thiện chất lượng môi trường và mang lại diện mạo xanh, sạch hơn cho hệ thống sông ngòi TP. Hồ Chí Minh.


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