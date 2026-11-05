Phường Bình Trưng tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng An Phú đạt hơn 90% khối lượng bàn giao

Tại khu vực dự án mở rộng đường Lương Định Của, nhiều căn nhà đang được tháo dỡ, đồ đạc để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công. Trước đó, hơn 22.000m² đất tại khu vực này từng là trở ngại lớn đối với tiến độ dự án nút giao An Phú và mở rộng đường Lương Định Của.

Thông qua đối thoại trực tiếp và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, chính quyền địa phương từng bước nhận được sự đồng thuận từ người dân, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tại phường Bình Trưng, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kiến nghị của người dân theo từng trường hợp. Thay vì vận động chung, chính quyền tập trung làm rõ những băn khoăn về đơn giá bồi thường, quyền lợi và các khó khăn phát sinh, qua đó tạo sự đồng thuận và thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ông Nguyễn Văn Thoại chia sẻ về quá trình trao đổi với chính quyền trước khi bàn giao đất

Ông Nguyễn Văn Thoại, người đã bàn giao gần 250m² đất cho dự án, cho biết trước đây khi nghe thông tin về dự án, ông và nhiều hộ dân lo lắng về đơn giá cũng như tương lai của gia đình. Tuy nhiên, sau quá trình được cán bộ địa phương tuyên truyền, lắng nghe và giải quyết thỏa đáng, hàng chục hộ dân tại đây đã đồng thuận với phương án giải quyết được đưa ra.

Nhiều căn nhà tại khu vực dự án đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công

Tiến độ bàn giao mặt bằng tại dự án cho thấy hiệu quả từ việc tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, phát huy tinh thần trong công tác dân vận của Thành phố: tập trung tháo gỡ những vấn đề khó, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Chúng tôi gặp gỡ, đối thoại, đọc văn bản cùng người dân, phân tích chủ trương, cùng nghe dân nói, cùng giải quyết với những yêu cầu thỏa đáng của người dân. Đến nay, đã hơn 90% số lượng mặt bằng được bàn giao, đây là hiệu quả thấy rõ trong việc gần dân đối thoại Ông Võ Quốc Trường - Phó Chủ tịch phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Đối thoại trực tiếp để tháo gỡ từng vướng mắc

Bên cạnh những trường hợp đã đồng thuận, vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tìm phương án phù hợp, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chính quyền phường Bình Trưng kêu gọi người dân bàn giao mặt bằng

Thực tế tại phường Bình Trưng cho thấy, những vấn đề cụ thể về diện tích đất bị ảnh hưởng, phương án bồi thường và nhu cầu sửa chữa, ổn định nhà ở có vai trò quan trọng trong quá trình người dân cân nhắc bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Văn Minh chia sẻ về phương án sử dụng khoản bồi thường để sửa chữa, nâng cấp nhà ở

Ông Lê Văn Minh, người bị ảnh hưởng khoảng 30m² đất, cho biết khoản bồi thường được sử dụng để sửa sang, nâng cấp nhà ở. Ông lựa chọn lắng nghe và đồng hành cùng chính quyền với mong muốn cộng đồng cùng được hưởng lợi từ dự án.

Từ dự án nút giao An Phú và mở rộng đường Lương Định Của, câu chuyện tại phường Bình Trưng cho thấy vai trò của đối thoại thực chất trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi kiến nghị được lắng nghe, quyền lợi được xem xét và trách nhiệm giải quyết được thể hiện cụ thể, sự đồng thuận của người dân sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án tiếp tục triển khai.