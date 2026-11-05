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Xã hội

Châu Pha tăng tốc hoàn thiện đường gom dân sinh

HUỲNH LAN, VIỆT NHẤT, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Đường gom dân sinh tại xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng. Hạng mục cầu vượt đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, hướng tới kết nối giao thông thuận tiện cho người dân.

Sau khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác tạm từ cuối tháng 4/2026, việc hoàn thiện đường gom dân sinh tại xã Châu Pha trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm kết nối giao thông giữa các khu dân cư.

Châu Pha tăng tốc hoàn thiện đường gom dân sinh- Ảnh 1.

Công tác thi công đường gom dân sinh tại xã Châu Pha được đẩy nhanh nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông

Đường gom dân sinh từng bước tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Dự án đường gom dân sinh tuyến số 3 thuộc dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 670 mét, diện tích đất thu hồi hơn 9.700 m², ảnh hưởng đến 118 hộ dân. Tổng kinh phí dự kiến dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 30 tỷ đồng.

Trước đó, những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan, những vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.

Châu Pha tăng tốc hoàn thiện đường gom dân sinh- Ảnh 2.

Các khu dân cư tại xã Châu Pha cần được bảo đảm kết nối giao thông thuận tiện khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào khai thác

Đến nay, xã Châu Pha đã hoàn thành công tác kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, địa phương sẽ hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Phan Minh Hợp - Chủ tịch UBND xã Châu Pha, TP. Hồ Chí Minh, cho biết đa số người dân đã đồng thuận sau quá trình vận động, giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hệ thống hạ tầng được kết nối đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Đường gom dân sinh phấn đấu hoàn thành trong 45 ngày

Theo Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông TP. Hồ Chí Minh, hạng mục cầu vượt dân sinh băng qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành phần cầu chính, chỉ còn khoảng 50 mét đường dẫn cần tiếp tục thi công.

Châu Pha tăng tốc hoàn thiện đường gom dân sinh- Ảnh 3.

Hạng mục đường dẫn cầu vượt dân sinh tại xã Châu Pha đang được tập trung thi công, hướng tới hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Ông Nguyễn Công Danh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông TP. Hồ Chí Minh, cho biết khối lượng thi công hạng mục cầu vượt dân sinh đã đạt trên 90%. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại trong thời gian tối đa 45 ngày.

Việc hoàn thiện đường gom và cầu vượt dân sinh có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân tại các khu vực bị chia cắt bởi tuyến cao tốc. Đồng thời, các hạng mục này còn góp phần tăng tính đồng bộ của hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và sinh hoạt thường ngày.

Châu Pha tăng tốc hoàn thiện đường gom dân sinh- Ảnh 4.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào khai thác, trong khi các hạng mục đường gom và cầu vượt dân sinh tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ

Trên địa bàn xã Châu Pha hiện có 3 tuyến đường gom dân sinh thuộc dự án. Trong đó, 1 tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 2 tuyến còn lại đang được tập trung thi công.

Khi các hạng mục được hoàn thiện và đưa vào khai thác, mạng lưới giao thông dân sinh tại xã Châu Pha sẽ từng bước được kết nối thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần phát huy hiệu quả đầu tư tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

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