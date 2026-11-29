Tại Đức, chợ Giáng sinh Nuremberg chính thức khai mạc ngày 27/11 với sự xuất hiện của nhân vật “Chúa Hài Đồng”. Đây là biểu tượng truyền thống, gắn với hình ảnh người mang quà Giáng sinh tại các quốc gia nói tiếng Đức.

Toàn cảnh lễ khai mạc chợ Giáng sinh truyền thống Nuremberg (Đức) tối 27/11 với sự xuất hiện của nhân vật biểu tượng “Chúa Hài Đồng” trên ban công nhà thờ giữa hai cây thông lớn thắp đèn rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung tại quảng trường

Nhân vật này thường được hóa thân thành một thiên thần nhỏ với mái tóc vàng xoăn, trang phục trắng – vàng, vương miện và đôi cánh. Như những khu chợ Giáng sinh khác tại Đức, Nuremberg bày bán nhiều món ăn đặc trưng như xúc xích nướng, rượu vang nóng, bánh gừng cùng các sản phẩm thủ công.

Trong khi đó, tại Rumani, người dân và du khách tập trung tại trung tâm thủ đô Bucharest tham dự lễ thắp sáng cây thông Noel, mở màn chợ Giáng sinh thường niên lần thứ 19 của thành phố.

Người dân và du khách tấp nập dạo chơi, mua sắm đồ trang trí thủ công và thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại các gian hàng mái sọc đỏ trắng trang hoàng ánh đèn lung linh bên trong chợ Giáng sinh Nuremberg (Đức)

Chợ năm nay có 133 gian hàng được thiết kế theo hình những ngôi nhà nhỏ, phục vụ khách tham quan đến hết ngày 27/12. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách, vượt mức ghi nhận trong những năm trước.