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Thế giới

Du thuyền Villa Vie Odyssey bỏ rơi khách đã rời Campuchia

VIỆT HÀ, MẠNH LINH
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(HTV) - Du thuyền Villa Vie Odyssey đã rời Cảng Sihanoukville, Campuchia, vào đêm 3/11, sau hơn một tuần neo đậu tại đây.

Các hành khách đã rời tàu nhưng chưa được thông báo rõ liệu chuyến hành trình mà họ đã chi trả khoản tiền lớn có tiếp tục hay không.

Tàu du lịch bỏ rơi khách đã rời campuchia - Ảnh 1.
Tàu du lịch bỏ rơi khách đã rời campuchia - Ảnh 2.
Tàu du lịch bỏ rơi khách đã rời campuchia - Ảnh 3.

Du thuyền Villa Vie Odyssey đã rời Cảng Sihanoukville, Campuchia, vào đêm 3/11

Bà Mary Ann Demsar, 67 tuổi, giáo viên nghỉ hưu đến từ Canada, cho biết chủ sở hữu du thuyền Villa Vie không cung cấp thông tin rõ ràng cho hành khách về tình hình hiện tại.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin rõ ràng nào từ phía chủ sở hữu Villa Vie về những gì đang xảy ra. Họ giữ im lặng hoàn toàn; thông tin duy nhất chúng tôi có được là từ chính quyền Campuchia", bà Mary Ann Demsar chia sẻ.

Du thuyền có khoảng 200 cư dân. Một số người trong đó đã bán nhà để lên tàu và bị yêu cầu rời khỏi du thuyền chỉ trong vài giờ khi tàu đang ở Campuchia. Họ đã chi từ 120.000 đến 440.000 USD để mua cabin, với kỳ vọng sinh sống lâu dài trên biển.

Hiện tình trạng của các hành khách và điểm đến cuối cùng của du thuyền vẫn chưa được xác định. Một số nguồn tin cho biết con tàu đang hướng tới Singapore.

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