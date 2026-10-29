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Thế giới

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia

PHẠM LONG, ANH THƯ
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(HTV) - Du thuyền MV Odyssey - con tàu vốn được quảng cáo là "ngôi nhà di động trên biển" và đang trong hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 3 năm - vừa thông báo tạm dừng hoạt động hôm 27/10 tại cảng Sihanoukville, Campuchia. Sự cố này khiến hàng trăm du khách phải rời tàu.

Siêu du thuyền này bắt đầu chuyến hành trình từ 2024. Mỗi du khách tham gia đã chi ít nhất 230.000 USD - tương đương 6 tỷ đồng - để có một căn hộ lưu trú trên tàu.

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia - Ảnh 1.

Du thuyền MV Odyssey neo đậu tại cảng Sihanoukville, Campuchia sau thông báo tạm dừng hoạt động hôm 27/10

Trước khi phải dừng lại, con tàu đang chở 203 hành khách (chủ yếu là người Mỹ) cùng 156 thành viên phi hành đoàn.

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia - Ảnh 2.

Các du khách mang theo hành lý rời khỏi tàu sau khi hành trình vòng quanh thế giới bất ngờ bị gián đoạn

Nguyên nhân chính của sự cố dừng hoạt động là do chi phí nhiên liệu tăng phi mã không thể kiểm soát.

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia - Ảnh 3.

Cận cảnh MV Odyssey - con tàu được mệnh danh là "ngôi nhà di động trên biển", nơi mỗi hành khách đã chi ít nhất 6 tỷ đồng để có một căn hộ lưu trú

Hiện ban quản lý đang tìm kiếm các giải pháp với hy vọng có thể đưa con tàu tiếp tục nhổ neo trong tương lai.

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia - Ảnh 4.

Phao cứu sinh mang tên du thuyền Odyssey. Hiện đơn vị vận hành đang phải tìm kiếm nơi ở tạm trên đất liền để hỗ trợ hành khách

Đơn vị vận hành đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ hành khách, bao gồm nơi ở tạm và các phương án lưu trú ngắn hạn trên đất liền.

Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia - Ảnh 5.

Toàn cảnh siêu du thuyền nhìn từ trên cao. Con tàu với 203 hành khách và 156 thành viên phi hành đoàn hiện đang "mắc kẹt" do chi phí nhiên liệu tăng phi mã

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