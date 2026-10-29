Du thuyền MV Odyssey dừng hoạt động, hàng trăm du khách "mắc kẹt" tại Campuchia

(HTV) - Du thuyền MV Odyssey - con tàu vốn được quảng cáo là "ngôi nhà di động trên biển" và đang trong hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 3 năm - vừa thông báo tạm dừng hoạt động hôm 27/10 tại cảng Sihanoukville, Campuchia. Sự cố này khiến hàng trăm du khách phải rời tàu.
Siêu du thuyền này bắt đầu chuyến hành trình từ 2024. Mỗi du khách tham gia đã chi ít nhất 230.000 USD - tương đương 6 tỷ đồng - để có một căn hộ lưu trú trên tàu.
Trước khi phải dừng lại, con tàu đang chở 203 hành khách (chủ yếu là người Mỹ) cùng 156 thành viên phi hành đoàn.
Nguyên nhân chính của sự cố dừng hoạt động là do chi phí nhiên liệu tăng phi mã không thể kiểm soát.
Hiện ban quản lý đang tìm kiếm các giải pháp với hy vọng có thể đưa con tàu tiếp tục nhổ neo trong tương lai.
Đơn vị vận hành đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ hành khách, bao gồm nơi ở tạm và các phương án lưu trú ngắn hạn trên đất liền.
Campuchia đang tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội và chuyển 446 vụ án với 3.927 nghi phạm sang tòa án.
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