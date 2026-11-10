Dự báo thời tiết ngày 11/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.



