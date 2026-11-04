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Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Đời sống 00:01:15.35
MC ZI

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 5/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

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