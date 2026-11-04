Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
TP. Hà Nội
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Đông Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Nam Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ