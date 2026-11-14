CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển ngày 14/11

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày và đêm 14/11, nhiều vùng biển trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng cao trên 2 mét, đe dọa an toàn tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/11, thời tiết trên nhiều vùng biển diễn biến phức tạp khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác, kèm theo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Nhiều vùng biển trên cả nước có mưa rào và dông rải rác (Ảnh: Phạm Cường - TTXVN)

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 mét. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, khai thác hải sản và các phương tiện đang di chuyển trên biển.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để có phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.


Tin liên quan

Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng ngập úng do triều cường kết hợp gió mùa

Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng ngập úng do triều cường kết hợp gió mùa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, triều cường khu vực ven biển Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết ngày 14/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 14/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 14/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

Văn hóa - Giải trí 12:06 13/11/2026

HTV đăng tải toàn văn dự thảo (lần 4) về báo cáo thuyết minh cơ sở lý luận, thực tiễn và luận giải nội hàm ‘Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới’ của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhằm tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân trước khi hoàn thiện dự thảo.

Trực tiếp: Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Trực tiếp: Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Văn hóa - Giải trí 14:02 13/11/2026

(HTV) - 19 giờ hôm nay (13/11), Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV3 và các nền tảng số của HTV. Song song đó, người dân còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Xã hội 21:30 13/11/2026

Công an TP.HCM khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều cá nhân liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen. Các bị can bị xác định liên quan đến việc sản xuất, tham gia diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, có nhiều nội dung cổ súy bạo lực, hoạt động giang hồ mạng.

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Văn hóa - Giải trí 17:54 13/11/2026

(HTV) - Bảng xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau tuần 5 ghi nhận hàng loạt cú lội ngược dòng ngoạn mục ở 14 hạng mục. Đáng chú ý, Ái Phương, Võ Điền Gia Huy và chương trình Running Man 2026 đồng loạt vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu.

Xem thêm