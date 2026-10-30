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Đồng Tháp: Xe tải va chạm xe máy trên tỉnh lộ 870, một người tử vong

Thời sự 00:00:42.30
MC ZI

(HTV) - Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy xảy ra sáng 30/10 trên tỉnh lộ 870, đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Va chạm tại đoạn giao tỉnh lộ 870 và đường huyện 36

Theo người dân chứng kiến, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 30/10, xe tải mang biển kiểm soát TP. Hồ Chí Minh lưu thông trên tỉnh lộ 870 (đường dẫn cầu Rạch Miễu 2), theo hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra ngã tư Đồng Tâm.

Đồng Tháp: Xe tải va chạm xe máy trên tỉnh lộ 870, một người tử vong - Ảnh 1.

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 8h45, xe tải mang biển kiểm soát TP. Hồ Chí Minh lưu thông trên đường tỉnh 870, hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra ngã tư Đồng Tâm

Khi đến đoạn giao nhau giữa tỉnh lộ 870 và đường huyện 36, thuộc địa bàn phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp do một người đàn ông khoảng 58 tuổi điều khiển, chở theo một phụ nữ khoảng 75 tuổi.

Đồng Tháp: Xe tải va chạm xe máy trên tỉnh lộ 870, một người tử vong - Ảnh 2.
Đồng Tháp: Xe tải va chạm xe máy trên tỉnh lộ 870, một người tử vong - Ảnh 3.

Sáng ngày 30/10 trên đường tỉnh 870, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy

Cú va chạm khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Người đàn ông bị gãy chân, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm trên đường, khiến nhiều phương tiện khác lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đồng Tháp: Xe tải va chạm xe máy trên tỉnh lộ 870, một người tử vong - Ảnh 4.

Tại hiện trường cả 2 phương tiện nằm ngỗn ngang trên đường làm hàng loạt phương tiện các loại khác lưu thông ngang qua gặp nhiều khó khăn

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Trung An và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.


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