Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc | Thời sự HTV ngày 29/10/2026

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc
Sáng 29/10, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Trương Kỳ - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp đoàn đại biểu Trung Quốc đến Thành phố tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026.
Xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc: Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu
Sáng cùng ngày, tại hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam - Trung Quốc: Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang hướng tới xây dựng "một chuỗi giá trị trong lòng một thành phố, từ nhà máy, khu công nghiệp, cảng biển đến thị trường tiêu dùng". Với mục tiêu này, Thành phố kỳ vọng Việt Nam - Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy các phương án hợp tác toàn diện.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc: thúc đẩy đầu tư hợp tác chất lượng cao
Sáng nay, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Anh Quốc năm 2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển thị trường vốn, hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao vào năm 2045. Tham dự có ông Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.