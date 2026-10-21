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Kinh tế

Đơn hàng tăng nhưng doanh số vẫn ì ạch, vì đâu nên nỗi?

NGỌC QUÍ, HỒ ĐỨC, VĨNH LỘC, MINH KHANG
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(HTV) - Đơn hàng sản xuất cải thiện trong những tháng cuối năm 2026, song áp lực từ chi phí nguyên vật liệu, logistics và lãi suất vay vẫn khiến nhiều doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh gặp khó trong việc duy trì biên lợi nhuận.

Đơn hàng tăng nhưng lợi nhuận chưa cải thiện tương ứng

Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ 36,4% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV thuận lợi hơn, cho thấy triển vọng phục hồi vẫn chưa đồng đều.

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Đầu tư đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Dù lượng đơn hàng có dấu hiệu cải thiện, nhiều doanh nghiệp vẫn đối diện áp lực từ chi phí nguyên vật liệu, nhân công, logistics và lãi suất vay. Điều này khiến doanh thu tăng nhưng chưa chắc mang lại mức lợi nhuận tương ứng.

Tại Công ty Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn, đơn hàng trong năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, trước những biến động địa chính trị toàn cầu tác động đến chi phí sản xuất, doanh nghiệp phải chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì hiệu quả kinh doanh.

Ông Trần Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật Công nghệ Ánh Dương Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm tối ưu quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây được xem là hướng đi cần thiết để ứng phó với áp lực chi phí, trong đó có lãi suất ngân hàng.

Lãi suất vay tạo sức ép lên biên lợi nhuận

Theo ghi nhận, triển vọng đơn hàng từ nay đến cuối năm, thậm chí kéo dài sang năm 2027, được nhiều doanh nghiệp đánh giá khả quan. Tuy nhiên, chi phí đầu vào và chi phí vốn vẫn ở mức cao, khiến việc duy trì biên lợi nhuận trở thành thách thức lớn.

Ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) nhận định, lãi suất vay hiện là một trong những khó khăn đáng lo ngại nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, lãi suất từ mức khoảng 6,4 - 6,5% trong năm 2025 đã tăng lên khoảng 10% ở một số khoản vay, làm thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp phải tập trung duy trì hoạt động và cân đối dòng tiền thay vì mở rộng đầu tư.

Đơn hàng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn khó giữ lợi nhuận - Ảnh 2.
Đơn hàng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn khó giữ lợi nhuận - Ảnh 3.

Dây chuyền sản xuất tự động giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động

Trước áp lực chi phí vốn, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang thúc đẩy các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số ngân hàng cũng đã công bố các gói tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Tuy nhiên, bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, yêu cầu đặt ra là bảo đảm dòng vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Cần thêm giải pháp hỗ trợ vốn và đổi mới công nghệ

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho rằng, các tổ chức tín dụng cần công khai lãi suất, minh bạch thủ tục vay vốn và triển khai các chương trình tín dụng phù hợp, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng và được sử dụng hiệu quả.

Về phía doanh nghiệp, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, minh bạch tài chính và tuân thủ các điều kiện tín dụng cũng là những yếu tố quan trọng để cải thiện khả năng tiếp cận vốn vay.

Đơn hàng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn khó giữ lợi nhuận - Ảnh 4.

Bên cạnh tín hiệu cải thiện đơn hàng, doanh nghiệp vẫn đối diện áp lực từ chi phí nhân công, nguyên vật liệu và vốn vay

Bên cạnh chính sách lãi suất, đại diện HUBA kiến nghị cần xem xét giảm một số chi phí dịch vụ liên quan đến hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics tại cảng và vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, cần phát triển thêm các kênh huy động vốn ngoài ngân hàng nhằm giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Theo ông Trần Việt Anh, nếu chi phí vốn tiếp tục duy trì ở mức cao, doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất. Về lâu dài, điều này có thể khiến chi phí sản xuất tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Đơn hàng khởi sắc, doanh nghiệp vẫn khó giữ lợi nhuận - Ảnh 5.

Ứng dụng công nghệ và tối ưu quy trình sản xuất là những giải pháp giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí

Đơn hàng cải thiện là tín hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, để chuyển đà tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận bền vững, doanh nghiệp cần kết hợp các giải pháp quản trị chi phí, sử dụng vốn hiệu quả và đầu tư đổi mới công nghệ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2027.


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