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Thế giới

Đôi vớ kẻ sọc giúp FamilyMart tạo dấu ấn trên thị trường bán lẻ Nhật Bản

MỸ NHUNG, ĐẠT NGUYỄN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Với hơn 40 triệu đôi được bán ra trong 5 năm, những đôi vớ kẻ sọc giá bình dân đã trở thành một trong những sản phẩm tạo sức hút cho chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart tại Nhật Bản. Chiến lược mở rộng sang lĩnh vực thời trang giúp thương hiệu này tạo khác biệt giữa thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ hai Nhật Bản, FamilyMart đang hướng đến việc vượt ra ngoài nhóm hàng hóa thiết yếu. Một trong những hướng đi nổi bật là khai thác thế mạnh thời trang thông qua các bộ sưu tập giới hạn, lấy cảm hứng từ những trò chơi, bộ phim và truyện tranh nổi tiếng.

Đôi vớ kẻ sọc giúp FamilyMart tạo dấu ấn trên thị trường bán lẻ Nhật Bản - Ảnh 1.

Người tiêu dùng lựa chọn các mẫu vớ mang thương hiệu Convenience Wear trên kệ trưng bày, góp phần giúp FamilyMart nâng tầm hình ảnh thương hiệu và gia tăng sức mua tại 16.500 cửa hàng

Tatsuhiko Yuki - tài xế taxi cho biết chiến lược của họ rất thông minh, chẳng hạn thiết kế vớ mô phỏng loài hoa đặc trưng của 47 tỉnh Nhật Bản, khiến khách hàng muốn mua tất cả.

Các sản phẩm thời trang tiện dụng mang thương hiệu Convenience Wear bắt đầu xuất hiện từ năm 2021. FamilyMart tận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may của công ty mẹ Itochu, đồng thời hợp tác với các nhà thiết kế thời trang đường phố để phát triển sản phẩm.

Dù Convenience Wear chiếm chưa đến 1% trong tổng doanh thu khoảng 3.000 tỉ yen của FamilyMart, song hình ảnh thương hiệu cũng như mức chi tiêu của khách hàng tại 16.500 cửa hàng đều được cải thiện.
Takehiko Sugai - Giám đốc dòng sản phẩm Convenience Wear
Đôi vớ kẻ sọc giúp FamilyMart tạo dấu ấn trên thị trường bán lẻ Nhật Bản - Ảnh 2.
Đôi vớ kẻ sọc giúp FamilyMart tạo dấu ấn trên thị trường bán lẻ Nhật Bản - Ảnh 3.
Đôi vớ kẻ sọc giúp FamilyMart tạo dấu ấn trên thị trường bán lẻ Nhật Bản - Ảnh 4.

Người tiêu dùng lựa chọn các mẫu vớ mang thương hiệu Convenience Wear trên kệ trưng bày, góp phần giúp FamilyMart nâng tầm hình ảnh thương hiệu và gia tăng sức mua tại 16.500 cửa hàng

Ngành cửa hàng tiện lợi Nhật Bản vốn có mức độ cạnh tranh gay gắt, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm dân số cũng thu hẹp dư địa mở rộng thị trường. Hiện Nhật Bản có khoảng 56.000 cửa hàng tiện lợi.

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