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Sức khỏe

Đổi mới chất lượng y tế nhờ chi viện bác sĩ tuyến trên

BÍCH LAN, NGỌC ẨN, MINH KHANG
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(HTV) - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đang triển khai luân phiên 79 bác sĩ về hỗ trợ 37 trạm y tế phường, xã, nhằm tăng cường năng lực khám, chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Trong đợt đầu tiên, nhiều địa phương đã tiếp nhận bác sĩ về công tác, bổ sung nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.

Mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động tại xã vùng xa Long Hòa

Long Hòa là xã vùng xa của TP. Hồ Chí Minh, địa bàn rộng, khoảng cách đến các cơ sở y tế tuyến trên khá xa. Vì vậy, trạm y tế địa phương giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân. Sau sáp nhập, xã có một trạm y tế chính và hai điểm y tế, nhưng chỉ với 3 bác sĩ, nhân lực vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường 79 bác sĩ luân phiên củng cố trạm y tế cơ sở - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhật Minh và bác sĩ Lê Điền Trung công tác tại Trạm Y tế xã Long Hòa

Trong đợt đầu triển khai luân phiên bác sĩ về tuyến cơ sở, Trạm Y tế xã Long Hòa được tăng cường thêm 2 bác sĩ từ Bệnh viện Trưng Vương, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương.

Bác sĩ Lê Điền Trung (Bệnh viện Trưng Vương, TP. Hồ Chí Minh) cho biết anh phải nắm bắt văn hóa của nơi làm việc mới, làm quen với quy trình mới, phần mềm mới để thực hiện nhiệm vụ.

Sau một tuần làm việc, hai bác sĩ Trung và Minh đã dần quen với môi trường. Hằng ngày, các bác sĩ trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, điều chỉnh phác đồ điều trị; đồng thời lập hồ sơ quản lý, theo dõi định kỳ những trường hợp có chỉ số xét nghiệm bất thường, nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Chuyển giao kỹ thuật từ xa và củng cố năng lực y tế cơ sở

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, các bác sĩ còn hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám, chữa bệnh từ xa với hệ thống được Bệnh viện Trưng Vương hỗ trợ, giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ban đầu, tạo thêm niềm tin để người dân lựa chọn chăm sóc sức khỏe ngay tại tuyến cơ sở.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường 79 bác sĩ luân phiên củng cố trạm y tế cơ sở - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường 79 bác sĩ luân phiên củng cố trạm y tế cơ sở - Ảnh 3.

Các bác sĩ hỗ trợ người dân khám sức khỏe chủ động tại các trạm Y tế cơ sở

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhật Minh (Bệnh viện Trưng Vương, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Tiến hành làm những kế hoạch để trong thời gian 2 tháng ở đây, tôi có cơ hội gần gũi hơn đến bệnh nhân khu vực này, xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, chủ động."

Người dân xã Long Hòa, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Từ đây đi ra thị trấn thì hơi xa, khám chữa bệnh ở đây tôi thấy các y, bác sĩ cũng rất tận tình."

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh có 168 trạm y tế và gần 300 điểm y tế, phục vụ hơn 14 triệu dân. Việc tăng cường bác sĩ cho tuyến cơ sở góp phần củng cố năng lực y tế địa phương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận tiện, kịp thời ngay tại nơi sinh sống.



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