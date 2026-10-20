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CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League 1

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(HTV) - CLB Công an TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 1, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thắng và tạo thêm động lực sau giai đoạn thi đấu nhiều áp lực.

Thi đấu trên sân nhà tại Bình Dương, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn trong hiệp 1 khi Thể Công Viettel kiểm soát bóng tốt và tổ chức lối chơi chặt chẽ. Những phương án tấn công của đội chủ nhà chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Bước ngoặt đến trong hiệp 2 khi HLV Arthur Diles đưa cầu thủ 19 tuổi Williams Minh Hoàng vào sân. Tốc độ cùng khả năng đi bóng bên hành lang cánh trái của cầu thủ trẻ giúp hàng công đội chủ nhà tạo thêm sức ép. Từ những nỗ lực tấn công, Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa CLB Công an TP. Hồ Chí Minh vượt lên dẫn trước.

CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League 1 - Ảnh 1.
CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League 1 - Ảnh 2.
CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League 1 - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng duy nhất, giúp CLB Công an TP. Hồ Chí Minh đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0

Đến phút 80, đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người sau khi Đức Phú nhận thẻ đỏ. Trong những phút còn lại, các cầu thủ CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tập trung phòng ngự, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Đây là chiến thắng thứ hai của CLB Công an TP. Hồ Chí Minh sau 4 vòng đấu tại V.League 1, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng trên cả đấu trường quốc nội và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Kết quả này giúp đội bóng có thêm sự tự tin trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Sau 4 vòng đấu, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh có 7 điểm, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần duy trì sự ổn định trong lối chơi và khả năng bảo toàn lợi thế để hướng đến những kết quả tích cực ở các vòng đấu tới.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/glg8sAJe_DM?si=XaxayRR9ozyCQeOR

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