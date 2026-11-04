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Thể thao

Djokovic lạc quan về tình trạng sức khỏe

THIÊN BÌNH
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Novak Djokovic cho biết những vấn đề sức khỏe kéo dài trong bốn tháng qua đang dần được cải thiện, giúp anh tìm lại cảm giác thi đấu tích cực.

Djokovic lạc quan về tình trạng sức khỏe - Ảnh 1.

Djokovic lạc quan về tình trạng sức khỏe (Ảnh: Reuters)

Novak Djokovic chia sẻ về tình trạng thể lực trước khi bước vào tranh tài tại giải quần vợt Paris Masters 2026. Tay vợt người Serbia cho biết anh đang tiến gần đến việc giải quyết những vấn đề sức khỏe đã ảnh hưởng đến phong độ trong nhiều tháng qua.

Theo Djokovic, mùa giải năm nay là giai đoạn khó khăn về thể chất. Anh phải điều chỉnh mục tiêu, ưu tiên cảm giác khỏe mạnh trên sân thay vì chỉ tập trung vào thành tích thi đấu. Tay vợt này cũng khẳng định những khó khăn không xuất phát từ việc chuẩn bị hoặc cường độ tập luyện.

Tuy nhiên, tình trạng gần đây đã có chuyển biến tích cực. Djokovic cho biết khi cảm thấy khỏe hơn, phong độ và niềm vui thi đấu của anh cũng được cải thiện. Anh tin rằng bản thân đang tiến gần đến lời giải cho những vấn đề đã gặp phải trong khoảng bốn tháng.

Mùa giải 2026 của Djokovic có nhiều kết quả trái chiều. Anh vào chung kết Australian Open và bán kết Wimbledon, nhưng sớm dừng bước tại Roland Garros và US Open.

Sau US Open, Djokovic trở lại thi đấu và giành chức vô địch Bắc Kinh lần thứ bảy. Đây cũng là danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp của tay vợt Serbia. Tại giải Basel sau đó, anh tiếp tục có những trận đấu đáng chú ý.

Djokovic hiện hướng đến giai đoạn cuối mùa giải với mục tiêu duy trì phong độ và cạnh tranh suất tham dự ATP Finals. Paris Masters là một trong những giải đấu quan trọng đối với tham vọng này.

Từng bảy lần đăng quang tại Paris Masters, Djokovic tiếp tục nhận được sự chú ý khi trở lại giải đấu, trong bối cảnh anh đang tìm cách khép lại mùa giải bằng những kết quả tích cực.

Nguồn: Reuters, Tennis Majors

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