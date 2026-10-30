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Thể thao

Djokovic dừng bước tại vòng 2 Giải quần vợt Basel

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Novak Djokovic thất bại trước Jan-Lennard Struff sau ba set tại vòng 2 Giải quần vợt Basel, khiến cuộc đua giành suất dự ATP Finals thêm khó khăn.

Djokovic dừng bước tại vòng 2 Giải quần vợt Basel - Ảnh 1.

Djokovic dừng bước tại vòng 2 Giải quần vợt Basel (Ảnh: ATP Tour)

Novak Djokovic đã phải dừng bước tại vòng 2 Giải quần vợt Basel, Thụy Sĩ. Đối thủ của tay vợt người Serbia là Jan-Lennard Struff, người giành chiến thắng sau ba set với tỉ số 7-6, 5-7 và 7-6.

Trận đấu kéo dài 2 giờ 36 phút. Struff thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định để vượt qua Djokovic, qua đó giành quyền vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của anh là Nuno Borges, tay vợt đến từ Bồ Đào Nha.

Với Djokovic, thất bại này khiến hành trình tìm kiếm suất tham dự ATP Finals trở nên khó khăn hơn. Tay vợt Serbia hiện kém vị trí cuối cùng trong nhóm đủ điều kiện góp mặt tại giải 319 điểm. Trong khi đó, mùa giải chỉ còn sự kiện Paris Masters để anh cải thiện thứ hạng.

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