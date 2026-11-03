Novak Djokovic trở lại đường đua, giành vé tranh tài tại ATP Finals

Novak Djokovic trở lại trước thềm Paris Masters

Chia sẻ trước thềm giải Paris Masters, Novak Djokovic thừa nhận mục tiêu của anh trong năm nay đã chuyển từ việc đạt thành tích cao sang duy trì cảm giác khỏe khoắn trên sân.

Novak Djokovic tiết lộ vấn đề sức khỏe kéo dài suốt một năm qua của anh sẽ sớm được giải quyết dứt điểm (Ảnh: Reuters)



Trước những đồn đoán từ dư luận xoay quanh phong độ của mình, tay vợt 39 tuổi khẳng định khó khăn vừa qua hoàn toàn không xuất phát từ khâu chuẩn bị hay cường độ tập luyện thấp. Ngôi sao người Serbia cho biết: "Nhiều người thích đưa ra các ý kiến mang tính chuyên gia như thể nắm rõ vấn đề của tôi, nhưng thực tế họ không thể nào hiểu những gì tôi đang trải qua".

Dẫu vậy, tín hiệu lạc quan đã xuất hiện trong giai đoạn cuối mùa giải, khi cảm giác bóng của Novak Djokovic ngày càng tốt.

"Mỗi khi tôi cảm thấy cơ thể khỏe khắn hơn trên sân đấu, tôi biết mình đang tiến gần hơn tới việc giải quyết dứt điểm những vấn đề sức khỏe kéo dài suốt 12 tháng qua. Đồng thời, cảm giác bóng của tôi hiện đang rất tốt, điều đó giúp tôi thi đấu suôn sẻ hơn rất nhiều", Djokovic nhấn mạnh.

Trước khi dừng chân sớm tại Thượng Hải Masters và Basel, Djokovic đã giành danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp tại China Open vào tháng 10. Chia sẻ về hành trình đã qua, tay vợt người Serbia xem giải China Open là danh hiệu thành công nhất của mình trong năm nay, chỉ sau Australian Open.

Cơ hội tranh tài của Novak Djokovic tại ATP Finals

Kể từ sau lần đăng quang tại US Open 2023, Djokovic vẫn đang chờ đợi danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục trong sự nghiệp. Trong mùa giải năm nay, anh từng lọt vào chung kết Australian Open và bán kết Wimbledon, nhưng đều dừng bước sớm tại hai giải Grand Slam còn lại là French Open và US Open.

Hiện tại, tay vợt 39 tuổi đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng "Race to Turin". Đây là bảng xếp hạng chọn ra 8 cái tên dẫn đầu giành quyền tham dự giải đấu cuối năm ATP Finals. Do chấn thương, tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner vắng mặt tại mùa giải năm nay. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để Novak Djokovic trở lại tranh tài ở chặng nước rút.

Theo lịch thi đấu, Djokovic sẽ chạm trán Valentin Vacherot trong trận mở màn giải Paris Masters diễn ra vào ngày 3/11. Giải đấu tại Pháp kéo dài từ ngày 2 đến 8/11, trước khi tâm điểm chuyển sang vòng chung kết ATP Finals diễn ra từ ngày 15 đến 22/11.

Nguồn tin: Reuters