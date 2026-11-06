Diwali New Delhi rộn ràng trước lễ hội ánh sáng

Diwali, còn gọi là lễ hội ánh sáng, thường kéo dài 5 ngày. Theo sử thi Ramayana, lễ hội gắn với sự trở về Ayodhya của thần Rama sau khi đánh bại quỷ vương Ravana.

Người dân tấp nập tại các khu chợ ở thủ đô New Delhi để chọn mua đèn dầu, nến và các vật phẩm trang trí chuẩn bị cho lễ hội ánh sáng Diwali

Trong dịp này, các gia đình thường cầu nguyện và thắp đèn quanh nhà. Ánh đèn tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.

Chị Ipshita Kumar - Người dân Ấn Độ chia sẻ: "Tôi sống ở Bồ Đào Nha và nhiều năm rồi chưa về nhà. Diwali là dịp tôi được ở bên gia đình, ăn thật nhiều món ngon - những điều mà tôi đã nhớ nhung suốt một thời gian dài".

Các quầy hàng tại New Delhi bày bán tấp nập các sản phẩm phục vụ lễ hội Diwali, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và lựa chọn

Diwali diễn ra vào đầu mùa đông, khi khí thải giao thông và khói đốt rơm rạ dễ tích tụ. Việc đốt pháo có thể khiến ô nhiễm không khí thêm trầm trọng.

Tòa án Tối cao Ấn Độ chỉ cho phép đốt pháo ít phát thải đã được chứng nhận tại Delhi và vùng phụ cận trong các khung giờ quy định vào ngày 7 và 8/11.