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Thế giới

Lễ hội chùa Phaung Daw Oo ở Myanmar

XUÂN TUẤN, MẠNH LINH, KIM NGỌC
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(HTV) - Mỗi năm, sau khi mùa mưa kết thúc, phía nam bang Shan lại tổ chức Lễ hội chùa Phaung Daw Oo trên hồ Inle – hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar.

Tâm điểm của lễ hội là chiếc thuyền rồng dát vàng được chạm trổ tinh xảo. Phần mũi thuyền được trang trí bằng hình tượng chim thần Karaweik dát vàng.

Lễ hội chùa Phaung Daw Oo ở Myanmar - Ảnh 1.
Lễ hội chùa Phaung Daw Oo ở Myanmar - Ảnh 2.

Sôi nổi hoạt động chèo thuyền dát vàng tại Lễ hội chùa Phaung Daw Oo trên hồ Inle, Myanmar

Trong suốt 18 ngày diễn ra lễ hội, bốn pho tượng Phật được con thuyền chở qua 21 ngôi làng quanh hồ để người dân đến chiêm bái.

Thuyền rồng được kéo bởi hàng chục chiếc thuyền gỗ, với đội ngũ chèo thuyền là người dân tộc thiểu số Intha - những người sở hữu kĩ thuật chèo thuyền độc đáo: đứng trên một chân và quấn chân còn lại quanh mái chèo.

Tại Myanmar, thời điểm kết thúc mùa mưa theo truyền thống cũng là lúc bắt đầu chuỗi các lễ hội và hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.


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