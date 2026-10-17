Hàn Quốc: Bánh gạo cầu vồng 600 mét gây chú ý tại lễ hội gạo Icheon

Hàng trăm du khách đã cùng nhau tạo ra chiếc bánh gạo cầu vồng dài 600 mét trong Lễ hội Văn hóa Gạo Icheon của Hàn Quốc, nhằm tôn vinh di sản nông nghiệp của đất nước.

Sự kiện "Làm bánh gạo cầu vồng", nơi người dân và du khách cùng làm và chia sẻ bánh gạo, vẫn luôn là tâm điểm chính của lễ hội

Những người tham gia cùng nhau bày ra một dải bánh gạo dài đầy màu sắc ở Công viên ven sông Bokha.

Với nhiều du khách, quá trình làm bánh gạo là một trải nghiệm độc đáo.

Hàng trăm người dân và du khách cùng nhau xếp hàng dọc Công viên ven sông Bokha để bày dải bánh gạo cầu vồng kỷ lục dài 600 mét

Chị Eun Ju Lee - Du khách cho biết: "Họ liên tục làm những chiếc bánh garaetteok siêu dài trong khoảng 30 phút. bánh gạo ăn trực tiếp ngon hơn rất nhiều".

Icheon nổi tiếng với loại gạo chất lượng cao, từng được tiến vua ở Hàn Quốc.

Chiếc nồi gang khổng lồ tỏa khói nghi ngút trong hoạt động trình diễn nấu cơm truyền thống phục vụ thực khách tại lễ hội

Được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, lễ hội này tôn vinh di sản nông nghiệp thông qua các món ăn truyền thống, trình diễn nấu cơm và các hoạt động dành cho du khách

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 18/10.