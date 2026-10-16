Đánh thức giá trị văn hóa từ những câu chuyện di sản

Kể chuyện di sản qua những sản phẩm văn hóa mới

Một trong những điểm nhấn của chương trình là ra mắt bộ bưu thiếp Hotel Grand Saigon, lấy cảm hứng từ lịch sử hình thành khách sạn và những câu chuyện gắn với tuyến đường Đồng Khởi. Qua đó, những dấu ấn của Sài Gòn xưa được tái hiện bằng hình thức gần gũi, giúp du khách có thêm góc nhìn về lịch sử và sự phát triển của thành phố.

Ông Huỳnh Công Hải – Phó Giám đốc Hotel Grand Saigon cho biết, với lịch sử hình thành từ năm 1930, khách sạn đã chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, đồng thời gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa qua thời gian. Trên nền tảng đó, khách sạn đang từng bước phát triển các không gian và sản phẩm văn hóa mới, để những câu chuyện về thành phố tiếp tục được kể và trải nghiệm ngay tại đây.

Đại diện ban quản lý Hotel Grand Saigon phát biểu khai mạc chương trình, giới thiệu về lịch sử và định hướng phát triển không gian văn hóa của khách sạn

Bên cạnh bộ bưu thiếp, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại khách sạn cũng được phát triển với các tư liệu, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp sản phẩm số do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh cung cấp. Đây là điểm tiếp cận thông tin văn hóa, lịch sử dành cho khách tham quan và lưu trú.

Bà Ông Thị Ngọc Linh – Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Đơn vị mong muốn đồng hành cùng Hotel Grand Saigon đưa sách và tác giả đến gần hơn với du khách quốc tế, thông qua những ấn phẩm chọn lọc về Việt Nam, văn hóa, lịch sử, con người và TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tạo thêm những trải nghiệm có chiều sâu trong thời gian lưu trú của du khách.

Đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh trao tặng biển tượng trưng "Sản phẩm số Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" cho ban giám đốc Hotel Grand Saigon

Hai đơn vị cũng dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý các hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm hoặc hội thảo về lịch sử, văn hóa, du lịch và ẩm thực Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh. Những câu chuyện từ sách sẽ được kết nối với trải nghiệm thực tế, giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.

Lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng và du khách

Doanh nhân, tác giả Isabelle Müller chia sẻ, việc tham dự một sự kiện tại khách sạn mang dấu ấn lịch sử như Hotel Grand Saigon mang đến cho bà nhiều cảm xúc và cảm hứng sáng tác. Với một nhà văn, việc tìm hiểu suy nghĩ, cảm xúc của những nhân vật lịch sử, cũng như những đóng góp của họ cho sự phát triển của Việt Nam là nguồn cảm hứng đặc biệt.

Một góc trưng bày các ấn phẩm, sách tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp mô hình Bến Nhà Rồng tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Chương trình còn có khu vực "Mang Việt Nam về nhà", giới thiệu các ấn phẩm và sản phẩm để du khách lựa chọn làm quà lưu niệm sau chuyến đi.

Theo ông Nguyễn Trường Sang – Giám đốc Công ty Mật Mã Thành Phố, việc đổi mới cách kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử thông qua các sản phẩm sáng tạo góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đồng thời tăng sức hút của TP. Hồ Chí Minh đối với du khách trong nước và quốc tế.

Các đại biểu và khách mời tham dự chương trình chăm chú theo dõi và vỗ tay chúc mừng các hoạt động ra mắt sản phẩm văn hóa mới

Với những du khách lần đầu đến Việt Nam, việc được trải nghiệm không gian tại một khách sạn có bề dày lịch sử gần một thế kỷ cũng mang lại nhiều cảm xúc. Các hoạt động trong chương trình góp phần giúp du khách tiếp cận văn hóa Việt Nam theo cách sinh động, gần gũi hơn.

Doanh nhân, tác giả Isabelle Müller (mặc áo dài vàng) nhận hoa chúc mừng và trao tặng tác phẩm tại sự kiện giao lưu văn hóa

Từ một địa điểm lưu trú lâu đời, Hotel Grand Saigon đang mở rộng vai trò thành không gian giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Qua chương trình "Một thoáng Việt Nam", những câu chuyện về vùng đất Gia Định – Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh được tiếp nối bằng các sản phẩm và hoạt động mới, góp phần đưa giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách.