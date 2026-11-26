Theo thông báo của giới chức New York và đơn vị tổ chức, lễ diễu hành Macy's dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng 28/11 (giờ địa phương), muộn hai ngày so với kế hoạch ban đầu nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia và khán giả.

Giới chức New York trong hoạt động thông tin về công tác tổ chức lễ diễu hành Macy's lần thứ 100, trước mô hình biểu trưng của sự kiện





Diễu hành Macy's đổi lịch vì gió mạnh

Quyết định hoãn sự kiện được đưa ra trong bối cảnh New York đối mặt với nguy cơ thời tiết cực đoan, khi một cơn bão được dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt ven biển.

Các mô hình bóng bay khổng lồ được bố trí dọc tuyến đường tại New York, chuẩn bị cho lễ diễu hành Macy's

Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi các mô hình bóng bay khổng lồ có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát dưới tác động của gió mạnh.

Theo ông Mamdani, sức gió giật có thể lên tới 105 km/giờ. Cảnh báo gió mạnh và ngập lụt ven biển được ban hành trong ngày 26/11, trong khi mưa có khả năng kéo dài sang ngày 27/11, kèm nguy cơ lũ quét.

Nhân viên kỹ thuật xử lý mô hình bơm hơi nhân vật Minion trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu hành

Lần đầu tiên lễ diễu hành Macy's phải dời lịch vì điều kiện thời tiết kể từ khi sự kiện được tổ chức. Trước đó, chương trình từng bị gián đoạn trong giai đoạn 1942–1944 do Chiến tranh thế giới thứ hai.

Diễu hành Macy's chuẩn bị cho ngày tổ chức mới

Trước khi quyết định hoãn được công bố, hoạt động chuẩn bị và bơm bóng truyền thống ngày 25/11 đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi tại khu vực gần Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ. Những mô hình nhân vật khổng lồ được bố trí dọc các tuyến đường có rào chắn.

Sau thông báo thay đổi lịch trình, các mô hình bóng bay được xả hơi để chuẩn bị lại cho ngày tổ chức mới. Công tác này đòi hỏi lực lượng thực hiện phải điều chỉnh kế hoạch trong thời gian ngắn.

Theo kế hoạch, lễ diễu hành lần thứ 100 sẽ có 100 mô hình bơm hơi với nhiều kích thước, cùng các xe hoa, tiết mục biểu diễn âm nhạc và sự xuất hiện của ông già Noel.

Lực lượng phục vụ sự kiện sử dụng lưới để cố định mô hình bóng bay khổng lồ, bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị

Cùng với việc điều chỉnh lịch trình, lực lượng cảnh sát New York sẽ tăng cường bảo đảm an ninh dọc tuyến diễu hành, tạo điều kiện để sự kiện diễn ra an toàn trong ngày 28/11.