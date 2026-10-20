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Thế giới

Đầu bếp đeo găng tay đấm bốc thi nấu ăn ở Pháp

ANH THƯ, VIỆT HÙNG
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(HTV) - Tại lễ hội ẩm thực Toquicimes diễn ra ở khu vực Đông Nam nước Pháp, các đầu bếp đã bước vào một cuộc tranh tài vô cùng độc đáo. Tại đây, để hoàn thành món ăn, họ không chỉ cần đến các dụng cụ làm bếp quen thuộc mà còn phải mang thêm... găng tay đấm bốc (boxing).

Sự kiện kỳ lạ này mở màn bằng một câu hỏi hiếm thấy tại các sự kiện ẩm thực: "Ở đây có ai chưa từng nấu ăn không?". Theo thể lệ, những người tự nhận mình nấu ăn kém nhất sẽ được chọn để bắt cặp cùng các đầu bếp chuyên nghiệp.

Đầu bếp đeo găng tay đấm bốc thi nấu ăn ở Pháp - Ảnh 3.

Lễ hội ẩm thực Toquicimes (Pháp) thu hút sự chú ý không chỉ bằng các nguyên liệu vùng Alps hảo hạng mà còn bởi những thử thách "độc nhất vô nhị"

Trong vòng 20 phút, các đội phải hoàn thành thử thách chế biến món trứng tráng soufflé. Điểm khó nhằn là các bếp trưởng buộc phải đeo găng tay đấm bốc trong suốt thời gian thi đấu, đồng nghĩa với việc họ không thể trực tiếp cầm nắm dụng cụ mà phải chỉ đạo và phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác của người đồng đội nghiệp dư.

Đầu bếp đeo găng tay đấm bốc thi nấu ăn ở Pháp - Ảnh 1.
Đầu bếp đeo găng tay đấm bốc thi nấu ăn ở Pháp - Ảnh 2.

Các đầu bếp chuyên nghiệp phải đeo găng tay boxing và "chỉ đạo" đồng đội nghiệp dư hoàn thành món ăn trong thời gian được chỉ định

Dù quá trình nấu nướng diễn ra đầy lóng ngóng, không khí cuộc thi vẫn tràn ngập tiếng cười. Đầu bếp Viviana Pisacane vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi đã làm cháy một chiếc chảo nhưng không sao cả, sự cố đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Thành thật mà nói, tôi cực kỳ thích trải nghiệm này".

Kết quả chung cuộc, giải thưởng cho món trứng tráng xuất sắc nhất đã thuộc về cô Patricia Mathon - người chưa từng có kinh nghiệm vào bếp trước đó. Chia sẻ về chiến thắng bất ngờ, cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi đã mơ ước được tham gia cuộc thi này từ nhiều năm nay rồi”.

Được khởi xướng từ năm 2018, lễ hội Toquicimes là sự kiện văn hóa thường niên uy tín, nơi tôn vinh những nét tinh túy của nền ẩm thực vùng núi Alps thông qua việc sử dụng các nguyên liệu bản địa đặc trưng.

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