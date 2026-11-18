Từ việc giới thiệu hiện vật đến khai thác những câu chuyện lịch sử phía sau, kể chuyện di sản đang trở thành hướng tiếp cận được những người làm công tác bảo tàng, di tích quan tâm nhằm nâng cao trải nghiệm của khách tham quan.

Kể chuyện di sản từ những hiện vật

Tại Côn Đảo, hoạt động giao lưu, tọa đàm với chủ đề "Thuyết minh thời đại số - Từ truyền đạt thông tin đến kể chuyện di sản" đã tạo cơ hội để những người làm công tác bảo tàng, di tích trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Phần trình bày "Kỷ vật của mẹ" tại chương trình giao lưu, kể chuyện di sản, khai thác những câu chuyện lịch sử gắn với hiện vật

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc đổi mới phương pháp thuyết minh, tăng tính tương tác và khai thác chiều sâu những câu chuyện gắn với di tích, hiện vật, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục di sản.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu, tọa đàm về đổi mới hoạt động thuyết minh và phát huy giá trị di sản trong thời đại số

Theo bà Phạm Thị Tám - Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, việc giới thiệu, tìm hiểu và ứng xử với di sản là những nội dung quan trọng giúp đội ngũ làm công tác bảo tàng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong quá trình đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan.

Đại diện các đơn vị văn hóa, bảo tàng tham dự chương trình, trao đổi về nâng cao chất lượng hoạt động thuyết minh di sản

Từ thực tiễn công tác thuyết minh, anh Nguyễn Phi Dương - Thuyết minh viên Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh nhận định, khách tham quan thường quan tâm đến những câu chuyện mang tính cá nhân hoặc những khía cạnh lịch sử chưa được biết đến rộng rãi. Vì vậy, thuyết minh viên cần chủ động tìm hiểu sâu hơn về các câu chuyện phía sau hiện vật, di tích để truyền tải kiến thức một cách rõ ràng và giàu cảm xúc.

Kể chuyện di sản kết hợp công nghệ số

Trong thời đại số, hình ảnh, phim tư liệu, âm thanh và các nền tảng tương tác đang mở ra nhiều phương thức tiếp cận di sản. Những công cụ này giúp công chúng chủ động tìm hiểu thông tin, khám phá bối cảnh lịch sử và tiếp cận các tư liệu liên quan đến từng hiện vật, di tích.

Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng, tiếp cận những tư liệu và câu chuyện gắn với lịch sử

Song, công nghệ vẫn có những giới hạn trong việc truyền tải cảm xúc và tạo sự kết nối với người tham quan.

Không gian trưng bày hiện vật lịch sử, nơi những câu chuyện phía sau mỗi hiện vật có thể được khai thác để nâng cao trải nghiệm tham quan

Chị Lê Thị Ánh Tuyết - Thuyết minh viên Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, truyền đạt thông tin chủ yếu cung cấp những kiến thức cơ bản về di tích, hiện vật. Trong khi đó, kể chuyện di sản đòi hỏi người thuyết minh khai thác những câu chuyện riêng, tạo cầu nối đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại khu di tích, thể hiện sự tri ân và hướng đến gìn giữ những giá trị lịch sử

Theo chị Ánh Tuyết, công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải hình ảnh và thông tin cơ bản, nhưng cảm xúc vẫn cần được khơi gợi từ câu chuyện và cách truyền đạt của người thuyết minh.

Hoạt động trao đổi tại tọa đàm "Thuyết minh thời đại số - Từ truyền đạt thông tin đến kể chuyện di sản", tập trung vào vai trò của người thuyết minh trong bối cảnh chuyển đổi số

Một mã QR có thể giúp khách tham quan tiếp cận thêm tư liệu, một đoạn phim có thể tái hiện bối cảnh lịch sử. Song, để những giá trị ấy được ghi nhớ, người thuyết minh vẫn cần có kiến thức chuyên môn, khả năng kể chuyện và trách nhiệm với thông tin được truyền tải.

Thông qua hội thi và giao lưu "Từ Côn Đảo - Kết nối những câu chuyện di sản", các hoạt động kể chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và tọa đàm chuyên môn đã mở ra những góc nhìn về đổi mới công tác thuyết minh, hướng đến kết hợp hiệu quả giữa công nghệ số và vai trò của con người trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.