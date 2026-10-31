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Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat xin lỗi vì gây tranh cãi khi hóa trang thành Michael Jackson

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat Tilapornput xin lỗi sau khi bộ ảnh hóa trang thành Michael Jackson trong MV “Thriller” gây tranh cãi trên mạng xã hội quốc tế.

Trang phục Halloween của Jes Jespipat gây tranh cãi trên mạng xã hội

Jes Jespipat Tilapornput thực hiện bộ ảnh hóa trang Halloween lấy cảm hứng từ hình ảnh Michael Jackson trong MV "Thriller". Tuy nhiên, thay vì chỉ tái hiện trang phục và phong cách biểu diễn, ê-kíp còn sử dụng lớp trang điểm làm tối màu da của nam diễn viên để mô phỏng diện mạo của một người da màu.

Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat xin lỗi vì gây tranh cãi khi hóa trang thành Michael Jackson- Ảnh 1.

Hình ảnh sau khi đăng tải nhanh chóng vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng quốc tế (Ảnh: Khaosod)

Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi màu da để hóa trang là hành động thiếu nhạy cảm về chủng tộc, dù mục đích ban đầu có thể chỉ là tái hiện hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước làn sóng chỉ trích, Jes đã gỡ bỏ các bức ảnh và video liên quan. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, nam diễn viên khẳng định bản thân và ê-kíp không có ý định chế giễu hay xúc phạm bất kỳ ai. 

Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat xin lỗi vì gây tranh cãi khi hóa trang thành Michael Jackson- Ảnh 2.

Anh gửi lời xin lỗi vì đã không kiểm tra kỹ nội dung trước khi thực hiện buổi chụp hình và đăng tải (Ảnh: Jes Jespipat Tilapornput Instagram)

Jes cho biết ý tưởng được ê-kíp sáng tạo và chuẩn bị từ trước. Anh chỉ biết về nội dung này vào ngày chụp hình, khi thời gian chuẩn bị khá hạn chế. Lịch trình gấp gáp cùng tình trạng mệt mỏi khiến nam diễn viên không nhận ra những hình ảnh và video có thể gây tổn thương hoặc bị hiểu là hành vi chế giễu, phân biệt đối xử.

Anh cũng thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm vì đã đồng ý để nội dung được sản xuất và đăng tải trên các tài khoản cá nhân. Theo Jes, sự việc là bài học quan trọng về việc cần xem xét cẩn trọng mọi sản phẩm trước khi chấp thuận công bố.

Ê-kíp sáng tạo của Jes Jespipat lên tiếng xin lỗi

Không chỉ nam diễn viên, stylist đứng sau ý tưởng được biết đến với tên Artery, cũng công khai xin lỗi. Người này nhận toàn bộ trách nhiệm về việc xây dựng ý tưởng và tổ chức sản xuất bộ ảnh.

Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat xin lỗi vì gây tranh cãi khi hóa trang thành Michael Jackson- Ảnh 3.

Artery cho biết concept ban đầu lấy cảm hứng từ MV "Thriller" của Michael Jackson (Ảnh: Khaosod)

Để tái hiện hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc này, ê-kíp đã sử dụng trang điểm làm sẫm màu da nhằm mô phỏng diện mạo người da màu. Tuy nhiên, sau những phản ứng từ công chúng, stylist thừa nhận việc sử dụng màu da như một yếu tố hóa trang hoặc để thể hiện một nhân vật là không phù hợp, ngay cả khi mục đích xuất phát từ sự ngưỡng mộ hay mong muốn tri ân nghệ sĩ.

Diễn viên Thái Lan Jes Jespipat xin lỗi vì gây tranh cãi khi hóa trang thành Michael Jackson- Ảnh 4.

Ê-kíp của Jes xin lỗi vì chưa cân nhắc đầy đủ những vấn đề liên quan đến chủng tộc và khác biệt văn hóa (Ảnh: Lifestyle Asia)

Vụ việc của Jes Jespipat cho thấy một ý tưởng hóa trang nhằm tôn vinh nghệ sĩ vẫn có thể gây tranh cãi nếu cách thể hiện thiếu cân nhắc đến bối cảnh văn hóa. Sau sự việc, cả nam diễn viên và stylist đều nhận trách nhiệm, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các sản phẩm tiếp theo.

Nguồn tin: Khaosod

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