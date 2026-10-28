Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kết nối nguồn lực, công nghệ và tri thức trong kỷ nguyên mới

Sáng ngày 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề "Hợp tác kiến tạo tăng trưởng" đã chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng đông đảo chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Mở đầu diễn đàn là phiên toàn thể cấp cao "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về kết nối nguồn lực, công nghệ và tri thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế trước làn sóng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu"

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác phải biến thành các dự án thực chất, có thể đo lường

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ. Hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết, mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường. Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam, và không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu".

Đông đảo chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế lắng nghe phiên dịch cabin tại hội nghị.

TP. Hồ Chí Minh: Liên kết toàn cầu là mệnh lệnh phát triển tất yếu

Đối với TP. Hồ Chí Minh, việc gia tăng liên kết vùng và quốc tế là điều kiện tiên quyết để mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa các lợi thế sẵn có về công nghiệp, tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu Lãnh đạo Bộ, ngành và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham dự phiên toàn thể cấp cao

Phân tích về định hướng phát triển, Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết một trung tâm tài chính, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hay trung tâm logistics không thể đứng riêng lẻ mà phải hòa vào mạng lưới tri thức, chuỗi cung ứng và hành lang thương mại toàn cầu. Do đó, phát triển trong liên kết liên vùng và quốc tế là tất yếu khách quan và là mệnh lệnh đối với TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu và đại diện tổ chức quốc tế theo dõi nội dung thảo luận tại phiên toàn thể

Kỳ vọng quốc tế về một cực tăng trưởng năng động

Đánh giá cao vai trò đầu tàu của Thành phố, đại diện tổ chức quốc tế kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố vị thế là một trung tâm tăng trưởng có khả năng kết nối mạnh mẽ các nguồn lực toàn cầu.

Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định: "TP. Hồ Chí Minh có vị thế tốt để củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng kết nối. Tinh thần kinh doanh năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế là nền tảng vững chắc để gắn kết doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư toàn cầu và các đối tác công nghệ. Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi tham vọng nâng cao năng suất và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ càng quan trọng".

Sự hiện diện của đông đảo các đối tác quốc tế thể hiện tầm quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Từ định hướng chỉ đạo của Chính phủ đến chiến lược hành động của TP. Hồ Chí Minh và sự đồng hành của đối tác quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 mở ra kỳ vọng lớn về những mô hình hợp tác thực chất, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.