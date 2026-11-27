Xe đạp đường trường: Đồng Nai và An Giang giành huy chương vàng 500 mét nam

Sáng 27/11, đường đua Xe đạp đường trường tại Cần Giờ Green Paradise tiếp tục sôi động với nội dung bộ đôi 500m tốc độ. Đây là thử thách đòi hỏi hai thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, duy trì tốc độ và tận dụng tốt cơ hội bứt phá. Với thể thức đấu loại trực tiếp, mỗi lượt đua đều mang tính quyết định, buộc các vận động viên tập trung cao độ

Các tay đua tranh tài quyết liệt ở nội dung bộ đôi 500 mét tốc độ nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ở nội dung nam, bộ đôi Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Hiếu thi đấu nổi bật, mang về huy chương vàng cho đoàn Đồng Nai. Huy chương bạc thuộc về Vĩnh Long.

Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi khẳng định sức mạnh tại bộ môn Xe đạp đường trường

Ở nội dung nữ, bộ đôi Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, giành huy chương vàng và bổ sung thành tích quan trọng cho đoàn An Giang. Đoàn Vĩnh Long giành huy chương bạc, còn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp cùng nhận huy chương đồng.

Bộ đôi Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thi mang về huy chương vàng nội dung bộ đôi 500 mét tốc độ nữ cho đoàn An Giang

Những kết quả ở nội dung bộ đôi 500m tốc độ cho thấy sự cạnh tranh giữa các đoàn tại môn Xe đạp đường trường. Các màn phối hợp và bứt tốc trên đường đua Cần Giờ đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đấu 27/11.

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https://www.youtube.com/watch?v=HyAHhSm6oiQ&t=139s