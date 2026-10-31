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Xã hội

Địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lấn chiếm hành lang đường sắt

QUÁCH HẰNG, TẤN PHA
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(HTV) - Từ ngày 31/10/2026, địa phương cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND TP. Hồ Chí Minh nếu để xảy ra vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, theo Quyết định 89 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đi qua 9 phường trên địa bàn, với chiều dài hơn 23 km. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang đường sắt vẫn diễn ra tại nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, dù hành lang an toàn đường sắt có phạm vi khoảng 8,3 mét, nhiều vị trí chưa đảm bảo khoảng cách này. Thậm chí, một số công trình xây dựng lấn vào phạm vi 3 mét, ảnh hưởng đến khu vực đảm bảo an toàn chạy tàu.

TP. Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm địa phương trong xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm địa phương trong xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt - Ảnh 2.

Tình trạng cây xanh mọc sát hành lang đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu

Nhiều vi phạm lấn chiếm hành lang đường sắt chưa được xử lý triệt để

Tại một số khu vực, cây xanh được tập kết ngay dưới biển cảnh báo về hành lang an toàn đường sắt. Có vị trí, cây xanh còn che khuất biển báo tại nơi giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt duy trì công tác tuần tra, giám sát 3 ca mỗi ngày. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị ghi nhận 3 trường hợp vi phạm. Dù đã phối hợp với địa phương yêu cầu tháo dỡ công trình và khôi phục hiện trạng, một số trường hợp vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lấn chiếm hành lang đường sắt - Ảnh 3.

Cây xanh che khuất tầm nhìn tại khu vực giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt

Theo ông Nguyễn Đình Đảng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt có thể che khuất tầm nhìn của lái tàu và người điều khiển phương tiện đường bộ. Khi xảy ra sự cố, việc tiếp cận hiện trường để cứu nạn, cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Tăng trách nhiệm địa phương trong xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt

Trước thực trạng trên, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 89, có hiệu lực từ ngày 31/10/2026, quy định phân cấp cho các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

TP. Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm địa phương trong xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt - Ảnh 4.
TP. Hồ Chí Minh tăng trách nhiệm địa phương trong xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt - Ảnh 5.

Công tác kiểm tra, bảo vệ hành lang đường sắt và tuyên truyền an toàn giao thông tại phường Dĩ An

Đáng chú ý, chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP. Hồ Chí Minh nếu để xảy ra vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Anh Nguyễn Xuân Vinh - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Dĩ An cho biết, quy định mới tạo thêm cơ sở pháp lý để địa phương xử lý vi phạm. Trước mắt, phường sẽ xây dựng kế hoạch ra quân, phối hợp với các khu phố giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp lấn chiếm phát sinh.

Trong bối cảnh các vi phạm cũ chưa được xử lý triệt để, việc phân cấp thẩm quyền được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và từng bước khôi phục hành lang an toàn giao thông.


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