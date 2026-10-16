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Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ một video bảo vệ quán mì ramen, Thanh Ấn khiến chàng trai Nhật Bản Hiroshi chú ý. Đến khi gặp mặt, lời thú nhận chân thành của anh đã mở ra chuyện tình xuyên quốc gia đầy bất ngờ trong Vợ chồng son.

Vợ chồng son: Cô chủ quán mì ramen khiến chàng trai Nhật chú ý

Trong tập 39 chương trình Vợ chồng son, Phạm Thị Thanh Ấn và chồng người Nhật Hiroshi kể lại cơ duyên gặp gỡ đặc biệt. Chuyện tình của cả hai bắt đầu từ quán mì ramen do Thanh Ấn kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 1.

Cô vợ Việt Thanh Ấn hoạt động năng nổ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của người chồng Nhật Hiroshi và nên duyên ngay sau đó

Cuối năm 2023, Thanh Ấn mở quán mì và quảng bá hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Khi quán bất ngờ vướng tin đồn thất thiệt về ngộ độc thực phẩm, cô quyết định quay video phản bác, đưa ra bằng chứng để bảo vệ công việc của mình.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 2.

Hiroshi chia sẻ vợ là một người mạnh mẽ, chính vì vậy anh vô cùng ấn tượng với cô

Sự mạnh mẽ của Thanh Ấn khiến Hiroshi chú ý. Anh ấn tượng với một cô gái Việt Nam dám đứng lên bảo vệ quán mì của bản thân. Bên cạnh đó, những nội dung thú vị về Việt Nam mà Thanh Ấn thường chia sẻ cũng khiến anh muốn tìm hiểu thêm về cô.

Chồng Nhật lần đầu đến Việt Nam để gặp người thương

Từ đầu năm 2024, Hiroshi bắt đầu theo dõi Thanh Ấn trên mạng xã hội. Đến tháng 10 cùng năm, anh lần đầu đến Việt Nam và chủ động ghé quán mì của cô. Khi kể lại lần đầu gặp mặt, Thanh Ấn khiến trường quay bật cười với những mô tả dí dỏm về ngoại hình của chồng. Cô nhớ Hiroshi khi ấy nặng khoảng 78kg, có gương mặt tròn, mái tóc xoăn xù mì và đôi chân mày rất mảnh như sợi chỉ.

Sau lần gặp trực tiếp, cả hai tiếp tục tìm hiểu nhau. Đặc biệt, trong một buổi hẹn tại quán cà phê ở Nhật Bản, Hiroshi đã thổ lộ điều khiến Thanh Ấn xúc động.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 3.

Cả hai gặp lại nhau tạ Nhật Bản và Hiroshi đã có màn tỏ tình cảm động dành cho vợ

Anh cho biết trước đó từng nói mình đến TP. Hồ Chí Minh vì yêu thích thành phố và con người nơi đây. Tuy nhiên, lý do thật sự là anh muốn gặp cô. Lời bày tỏ chân thành khiến Thanh Ấn đồng ý cho cả hai cơ hội tìm hiểu.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 4.

Cả hai chính thức hẹn hò sau lời tỏ tình của Hiroshi

Vợ chồng son đã có màn cầu hôn sau vài tháng tìm hiểu

Theo chia sẻ của cặp đôi, sau khoảng hai đến ba tháng tìm hiểu, Hiroshi đã cầu hôn Thanh Ấn. Chuyện tình tiến triển nhanh chóng, nhưng cuộc sống hôn nhân vẫn có những khác biệt cần cả hai cùng điều chỉnh.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 5.

Hai MC - cố vấn NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận cho rằng chuyện tình Việt - Nhật này vô cùng thú vị

Hiroshi cho rằng vợ khá cứng đầu và mong cô lắng nghe ý kiến của mình nhiều hơn. Trong khi đó, Thanh Ấn cũng nhận xét chồng bướng bỉnh, kỹ tính và có những nguyên tắc riêng. Đặc biệt, rào cản ngôn ngữ đôi khi khiến cả hai chưa thể hiểu hết ý của đối phương. Thanh Ấn giải thích rằng có lúc cô muốn lắng nghe nhưng không hiểu đầy đủ điều chồng nói.

Chồng Nhật tỏ tình “Tôi đến thành phố này là vì thích em” | Vợ chồng son- Ảnh 6.

Dù còn nhiều điểm chưa hài lòng về nhau, nhưng cả hai thống nhất sẽ cùng thay đổi để hòa hợp hơn trong cuộc sống chung

Từ một video trên mạng xã hội đến cuộc gặp ngoài đời và lời tỏ tình chân thành, chuyện tình của Thanh Ấn và Hiroshi mang đến một câu chuyện đáng nhớ về sự chủ động và tình yêu vượt khoảng cách văn hóa.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=P4NTwCTgu0k&t=1125s

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